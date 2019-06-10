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Müslüman Türk Dünyası Buluşma Şöleni'ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 12:23 | Son Güncelleme

Müslüman Türk Dünyası Platformu Başkanı İsmail Yıldırım: - "Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 6 ve 7 Temmuz'da düzenlenecek şölene 19 ülkeden katılımcı bekliyoruz"

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 6 ve 7 Temmuz'da düzenlenecek Müslüman Türk Dünyası Buluşma Şöleni'ne 19 ülkeden katılımcı bekleniyor.

Müslüman Türk Dünyası Platformu Başkanı İsmail Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl eylülde ilkini gerçekleştirdikleri "Müslüman Türk Dünyası Buluşma Şöleni" etkinliğinde binlerce kişiyi Yayladağı'nda ağırladıklarını belirtti.

Geçen yılki etkinlik için Kızılgöl mevkisindeki şölen alanına yaptıkları 11 bin 500 metrekarelik ay yıldız figürünün boyutunun bu yıl 12 bin 500 metrekare olacağını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 6 ve 7 Temmuz'da düzenlenecek şölene 19 ülkeden katılımcı bekliyoruz. Etkinliklerde Türk kültürünü yansıtan çeşitli görselliklerin yanı sıra atlı gösteriler, aba güreşi, okçuluk yarışması, mehteran gösterisi ve çeşitli Türk gruplarının gösterileri sahnelenecek. Gün boyu sürecek etkinliklerin ilk günü akşamında Türk dünyası ozanları, ikinci günü akşamında ise Aşık Sefai sahne alacak."

Yıldırım, Müslüman Türk dünyasının tek yürek olduğunu vurgulamak, aradaki bağları daha da pekiştirmek adına yapılacak şölene tüm Türk dünyasını davet ettiklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Buluşma hatay Şölen Türk Dünyası Yayladağı

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