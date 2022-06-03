Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evlendi! İşte nikahtan ilk fotoğraflar... Nişandaki kıyafeti çok konuşulmuştu, bakın bu kez ne giydi

Uzun süredir birliktelik yaşayan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup çifti geçtiğimiz şubat ayında sade bir törenle nişanlanmış ve çiftin nişan fotoğrafları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Özellikle Mustafa Sandal'ın nişan töreninde giydiği kıyafet çok konuşulmuştu. Çiftin sevenlerini mutlu edecek haber ise bugün geldi. Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti İtalya'da dünyaevine girdi.

NİKAHTAN İLK FOTOĞRAFLAR...

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, evlilik haberlerini sosyal medya hesaplarından evlilik cüzdanlarını paylaşarak duyurdu.

11 Haziran'da Marmaris'te ailelerinin ve dostlarının katılacağı bir düğün de gerçekleştirecekleri bilinen çiftin ilk olarak Roma'da nikahı gerçekleşti. Nikahtan ilk fotoğrafları ise Melis Sütşurup Instagram hesabından paylaştı.

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çiftinin nikahlarının Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde kıyıldığı öğrenildi.



