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Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evlendi! İşte nikahtan ilk fotoğraflar... Nişandaki kıyafeti çok konuşulmuştu, bakın bu kez ne giydi

03.06.2022 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda nişanlanan ve evlilik haberleri heyecanla beklenen ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evlendi. Çift, sosyal medya hesaplarından evlilik cüzdanlarını paylaştı. Melis Sütşurup'un Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda nikahtan ilk görüntüler de yer aldı. Sade bir nikahla dünyaevine giren çift, önümüzdeki günlerde ise Marmaris'te ailelerinin ve dostlarının katılacağı bir düğün gerçekleştirecek. İşte Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un nikah töreninden kareler...

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evlendi! İşte nikahtan ilk fotoğraflar... Nişandaki kıyafeti çok konuşulmuştu, bakın bu kez ne giydi

Uzun süredir birliktelik yaşayan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup çifti geçtiğimiz şubat ayında sade bir törenle nişanlanmış ve çiftin nişan fotoğrafları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Özellikle Mustafa Sandal'ın nişan töreninde giydiği kıyafet çok konuşulmuştu. Çiftin sevenlerini mutlu edecek haber ise bugün geldi. Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti İtalya'da dünyaevine girdi.

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup nişanlandı! Kıyafetiyle sosyal medyanın diline düştüMustafa Sandal ve Melis Sütşurup nişanlandı! Kıyafetiyle sosyal medyanın diline düştü

NİKAHTAN İLK FOTOĞRAFLAR...

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, evlilik haberlerini sosyal medya hesaplarından evlilik cüzdanlarını paylaşarak duyurdu.

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11 Haziran'da Marmaris'te ailelerinin ve dostlarının katılacağı bir düğün de gerçekleştirecekleri bilinen çiftin ilk olarak Roma'da nikahı gerçekleşti. Nikahtan ilk fotoğrafları ise Melis Sütşurup Instagram hesabından paylaştı.

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Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çiftinin nikahlarının Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde kıyıldığı öğrenildi.

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Mustafa Sandal Melis Sütşurup ile evlilik hazırlığında! Düğün için paraya kıydıMustafa Sandal Melis Sütşurup ile evlilik hazırlığında! Düğün için paraya kıydı


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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sandal
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