Müstehcen paylaşımları olay olan Naz Mila oyuncu oldu

Bir döneme damga vuran izdivaç programlarıyla ünlenen ardından ise sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık olay olan Naz Mila yeni mesleğiyle şaşırttı.

Seneler önce katılmış olduğu bir evlilik programında yaptığı hareketlerle dikkat çeken ve tanınan Naz Mila, Zehirli Tohumlar filminde rol aldı. Naz Mila'nın oyunculuk yapması herkesi şaşırttı.

ARKADAŞLARI TEBRİK ETTİ

Naz Mila bu haberi sosyal medyadan duyurunca binlerce beğeni ve yorum topladı. Arkadaşlarının tebrik mesajlarını sosyal medyadan paylaşan Naz Mila geçtiğimiz günlerde göğsünü açarak verdiği pozla dikkat çekmişti.

Azerbaycan asıllı fenomen Naz Mila bu paylaşımıyla takipçilerinden "Abartıyorsun" yorumları almıştı.



