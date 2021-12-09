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  4. Müstehcen paylaşımları olay olan Naz Mila oyuncu oldu

Müstehcen paylaşımları olay olan Naz Mila oyuncu oldu

09.12.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal İle İzdivaç programıyla adını duyuran gelin adayı Naz Mila sık sık müstehcen pozlarıyla dikkat çekiyordu. Naz Mila yeni işiyle şaşırttı. Gelin adayı bir korku filminde rol aldı.

Müstehcen paylaşımları olay olan Naz Mila oyuncu oldu

Bir döneme damga vuran izdivaç programlarıyla ünlenen ardından ise sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık olay olan Naz Mila yeni mesleğiyle şaşırttı.

Seneler önce katılmış olduğu bir evlilik programında yaptığı hareketlerle dikkat çeken ve tanınan Naz Mila, Zehirli Tohumlar filminde rol aldı. Naz Mila'nın oyunculuk yapması herkesi şaşırttı.

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ARKADAŞLARI TEBRİK ETTİ

Naz Mila bu haberi sosyal medyadan duyurunca binlerce beğeni ve yorum topladı. Arkadaşlarının tebrik mesajlarını sosyal medyadan paylaşan Naz Mila geçtiğimiz günlerde göğsünü açarak verdiği pozla dikkat çekmişti.

Naz Mila göğüslerini soran takipçisinin mesajını paylaştıNaz Mila göğüslerini soran takipçisinin mesajını paylaştı

Azerbaycan asıllı fenomen Naz Mila bu paylaşımıyla takipçilerinden "Abartıyorsun" yorumları almıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Naz Mila Zuhal Topal
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