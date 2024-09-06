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    4. Müstehcen yıldıza sokak ortasında saldırı! Kız arkadaşıyla alışveriş yaparken bir anda saldırıya uğradı... "Gerçek bir iş bul"

    Müstehcen yıldıza sokak ortasında saldırı! Kız arkadaşıyla alışveriş yaparken bir anda saldırıya uğradı... "Gerçek bir iş bul"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.09.2024 09:13
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    Meksika'nın yetişkin film sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan 37 yaşındaki Alex Marin, kız arkadaşı Caroline ile alışveriş yaparken bir adamın saldırısına uğradı. Sokak ortasında 'gerçek bir iş bul' diyerek bağıran adam Marin'e saldırdı. Marin'in kız arkadaşı ise durması için dakikalarca saldırgana yalvardı.

    Müstehcen yıldıza sokak ortasında saldırı! Kız arkadaşıyla alışveriş yaparken bir anda saldırıya uğradı... "Gerçek bir iş bul"

    Meksika'nın Guadalajara kentinde yetişkin film yıldızı 37 yaşındaki Alex Marin, kız arkadaşı Caroline ile alışveriş yaparken bir adamın saldırısına uğradı.

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    Sokak ortasında bir adamın kendisine 'gerçek bir iş bul' diye bağırması üzerine Marin, bu yorumu mesleğine bir hakaret olarak algıladığını söylerken ikili arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede alevlendi ve kavgaya dönüştü. Sokakta bulunanların şaşkın bakışları arasında ikili birbirlerini darp etmeye devam etti.

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    Yaşadığı kavganın görüntülerinin sosyal medyadan paylaşılması üzerine duruma açıklık getiren Marin Facebook'tan yaptığı paylaşımında, "Kariyerim boyunca bir hayranla hiç böyle bir şey yaşamadım. Avukatımla görüştüm, bu kişiyi bulup şikayette bulunacaklar çünkü insanlara saldırmak doğru değil" dedi.

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