Müstehcen yıldıza sokak ortasında saldırı! Kız arkadaşıyla alışveriş yaparken bir anda saldırıya uğradı... "Gerçek bir iş bul"

Meksika'nın Guadalajara kentinde yetişkin film yıldızı 37 yaşındaki Alex Marin, kız arkadaşı Caroline ile alışveriş yaparken bir adamın saldırısına uğradı.

Sokak ortasında bir adamın kendisine 'gerçek bir iş bul' diye bağırması üzerine Marin, bu yorumu mesleğine bir hakaret olarak algıladığını söylerken ikili arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede alevlendi ve kavgaya dönüştü. Sokakta bulunanların şaşkın bakışları arasında ikili birbirlerini darp etmeye devam etti.

Yaşadığı kavganın görüntülerinin sosyal medyadan paylaşılması üzerine duruma açıklık getiren Marin Facebook'tan yaptığı paylaşımında, "Kariyerim boyunca bir hayranla hiç böyle bir şey yaşamadım. Avukatımla görüştüm, bu kişiyi bulup şikayette bulunacaklar çünkü insanlara saldırmak doğru değil" dedi.