Mutfaktaki süper güç! Domates maskesi bu karışımla cildi porselen gibi bembeyaz yapıyor

Güzellik ipuçlarını, özellikle de evde kolayca yapabileceğiniz tamamen doğal çözümleri keşfetmeyi ve paylaşmayı seviyoruz. Domatesle yapabileceğiniz bu maske tarifleri de bunlardan biri. Domates, cildi UV ışınlarından korumak, cildin yaşlanmasını geciktirmek ve cilt kanserinden korunmak gibi cilt için birçok fayda sağlayan güçlü bir antioksidan olan likopen bakımından zengindir. Domates, güneş yanığını yatıştıran soğutma özelliklerine sahiptir ve ayrıca büyük gözenekleri sıkılaştıran büzücü özellikler içerir. İÇİNDEKİ DOĞAL ASİT GÖZENEKLERİ DERİNLEMESİNE TEMİZLİYOR Dahası, domateslerin içinde yağlı cildi düzenlemeye yardımcı olan doğal asitler bulunur. Domates ayrıca sivilceleri temizler, gözenekleri derinlemesine temizler, erken yaşlanmaya karşı savaşır ve cildi aydınlatır. İşte sağlıklı ciltler için üç ev yapımı domates yüz maskesi tarifi. DOMATES MASKESİ NASIL YAPILIR? Lekeleri mi yoksa sadece ten renginizi mi hafifletmek istiyorsunuz? Domates ve limon maskesi tüm ihtiyacınızı karşılıyor! Hem limon hem de domates, sivilce izlerini hafifleten doğal cilt aydınlatma özelliklerine sahiptir.

Malzemeler 1/2 olgun domates

1/2 çay kaşığı limon suyu 1/2 domatesi pürüzsüz bir püre haline getirin. Domates püresini 1/2 çay kaşığı taze limon suyuyla karıştırın. Temiz bir pamuk kullanarak karışımı yüzünüzün her yerine uygulayın. 10 ila 15 dakika bekletin. Süre dolduğunda soğuk suyla durulayın. Kurulayın. Nemlendirmek için bir damla zeytinyağı sürün. İpuçları En iyi sonuçlar için taze sıkılmış limon suyu kullanın.

Cilt gözeneklerini açmak ve yüz maskesinin nüfuz etmesine izin vermek için önceden yüzünüzü buğulayın. DOMATES KARBONAT MASKESİ Gözeneklerinizi sıkılaştırmak için kusursuz bir çözüm arıyorsanız, işte hemen denemeniz gereken domatesli karbonatlı maske tarifi. Taze bir domates alın ve suyunu sıkın.

İki yemek kaşığı domates suyu ve karbonatı karıştırın. Çok akıcı değil, pürüzsüz bir macun elde etmek için iyice karıştırın.

Maskeyi uygulamadan önce yüzünüzü iyice temizlediğinizden emin olun. Ardından parmaklarınızı kullanarak maskeyi eşit şekilde uygulayın.

Maskeyi ılık suyla durulamadan önce yaklaşık 10 ila 20 dakika bekletin. DOMATES KARBONAT MASKESİNİN FAYDALARI Antioksidanlar ve vitaminlerle yüklü domates, gözenekleri arındırmaya yardımcı olan ve cildi sıkılaştıran ve sıkılaştıran mucize bir bileşendir. Gözenek küçültücü özellikleri akne ve sivilce olasılığını azaltmaya yardımcı olur. Ve büzücü özellikleri sayesinde domates cilt yüzeyindeki sebum üretimini azaltır. Bu da yağ birikmesini önleyerek siyah nokta ve beyaz nokta olasılığınızı azaltır. Karbonat, antiseptik ve anti-enflamatuar özelliklerle doludur ve bu da onu cilt tahrişi, kızarıklıklar, iltihaplanma ve çatlaklar gibi çeşitli cilt sorunlarının tedavisi için harika bir ev ilacı haline getirir. Bu mutfak malzemesi ayrıca kir, yağ birikimi ve diğer bakterilerin gözeneklerini sıkılaştırır ve temizler.

CİLDİ BEYAZLATAN DOMATES MASKESİ Donuk cildi parlatıcı domates ve bal maskesi ile aydınlatın. Domates, cildinizi hafifçe bronzlaştırabilen zengin bir likopen içeriğine sahiptir ve size muhteşem ışıltılı bir görünüm verir. Domates ayrıca cildinizi UV ışınlarından koruyarak onu doğal bir güneş kremi haline getirir. Balın cildi aydınlatma ve parlatma özellikleri vardır. Akneyi temizler ve daha fazla akne oluşumunu önler. Akne izlerinin, lekelerin ve koyu lekelerin solmasına yardımcı olur. Yaşlanmayı yavaşlatır. Malzemeler 1/2 olgun domates

1 yemek kaşığı bal Hazırlanışı Pürüzsüz bir püre elde edene kadar domatesleri karıştırın. Balı karıştırın ve iyice karıştırın. Karışımı yüzünüze uygulayın. Karışımın derinlere inmesi için 15 dakika oturun. Süre dolduğunda soğuk suyla yıkayın. Yüzünüzü kurulayın. İpuçları Cilt için çiğ bal kullanın. İşlenmiş ürünler cildi tahriş edebilir.

Bir kafa bandı takarak saç çizginizi bu yapışkan yüz maskesinden koruyun. DOMATES ŞEKER MASKESİ Yapması çok kolay olan bu domates ve şeker maskesi cildi yatıştırmaya yardımcı olur ve hatta yaşlanmaya karşı korur. Bir domatesi ikiye bölün ve üzerine bir çay kaşığı şeker sürün. Şimdi yüzünüzün her tarafını nazikçe fırçalayın. Sert şeker cildinizi çizebileceğinden, nazikçe yaptığınızdan emin olun. Suyla yıkayın ve daha sonra nemlendirici uygulayın.