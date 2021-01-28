Mutfaktaki süper güç! Domates maskesi bu karışımla cildi porselen gibi bembeyaz yapıyor

Güzellik ipuçlarını, özellikle de evde kolayca yapabileceğiniz tamamen doğal çözümleri keşfetmeyi ve paylaşmayı seviyoruz. Domatesle yapabileceğiniz bu maske tarifleri de bunlardan biri.
Domates, cildi UV ışınlarından korumak, cildin yaşlanmasını geciktirmek ve cilt kanserinden korunmak gibi cilt için birçok fayda sağlayan güçlü bir antioksidan olan likopen bakımından zengindir. Domates, güneş yanığını yatıştıran soğutma özelliklerine sahiptir ve ayrıca büyük gözenekleri sıkılaştıran büzücü özellikler içerir.
Dahası, domateslerin içinde yağlı cildi düzenlemeye yardımcı olan doğal asitler bulunur. Domates ayrıca sivilceleri temizler, gözenekleri derinlemesine temizler, erken yaşlanmaya karşı savaşır ve cildi aydınlatır. İşte sağlıklı ciltler için üç ev yapımı domates yüz maskesi tarifi.
Lekeleri mi yoksa sadece ten renginizi mi hafifletmek istiyorsunuz? Domates ve limon maskesi tüm ihtiyacınızı karşılıyor! Hem limon hem de domates, sivilce izlerini hafifleten doğal cilt aydınlatma özelliklerine sahiptir.
Malzemeler
1/2 domatesi pürüzsüz bir püre haline getirin. Domates püresini 1/2 çay kaşığı taze limon suyuyla karıştırın. Temiz bir pamuk kullanarak karışımı yüzünüzün her yerine uygulayın. 10 ila 15 dakika bekletin. Süre dolduğunda soğuk suyla durulayın. Kurulayın. Nemlendirmek için bir damla zeytinyağı sürün.
İpuçları
En iyi sonuçlar için taze sıkılmış limon suyu kullanın.
Cilt gözeneklerini açmak ve yüz maskesinin nüfuz etmesine izin vermek için önceden yüzünüzü buğulayın.
Gözeneklerinizi sıkılaştırmak için kusursuz bir çözüm arıyorsanız, işte hemen denemeniz gereken domatesli karbonatlı maske tarifi.
Antioksidanlar ve vitaminlerle yüklü domates, gözenekleri arındırmaya yardımcı olan ve cildi sıkılaştıran ve sıkılaştıran mucize bir bileşendir. Gözenek küçültücü özellikleri akne ve sivilce olasılığını azaltmaya yardımcı olur. Ve büzücü özellikleri sayesinde domates cilt yüzeyindeki sebum üretimini azaltır. Bu da yağ birikmesini önleyerek siyah nokta ve beyaz nokta olasılığınızı azaltır.
Karbonat, antiseptik ve anti-enflamatuar özelliklerle doludur ve bu da onu cilt tahrişi, kızarıklıklar, iltihaplanma ve çatlaklar gibi çeşitli cilt sorunlarının tedavisi için harika bir ev ilacı haline getirir. Bu mutfak malzemesi ayrıca kir, yağ birikimi ve diğer bakterilerin gözeneklerini sıkılaştırır ve temizler.
Donuk cildi parlatıcı domates ve bal maskesi ile aydınlatın. Domates, cildinizi hafifçe bronzlaştırabilen zengin bir likopen içeriğine sahiptir ve size muhteşem ışıltılı bir görünüm verir. Domates ayrıca cildinizi UV ışınlarından koruyarak onu doğal bir güneş kremi haline getirir. Balın cildi aydınlatma ve parlatma özellikleri vardır. Akneyi temizler ve daha fazla akne oluşumunu önler. Akne izlerinin, lekelerin ve koyu lekelerin solmasına yardımcı olur. Yaşlanmayı yavaşlatır.
Malzemeler
Hazırlanışı
Pürüzsüz bir püre elde edene kadar domatesleri karıştırın. Balı karıştırın ve iyice karıştırın. Karışımı yüzünüze uygulayın. Karışımın derinlere inmesi için 15 dakika oturun. Süre dolduğunda soğuk suyla yıkayın. Yüzünüzü kurulayın.
İpuçları
Cilt için çiğ bal kullanın. İşlenmiş ürünler cildi tahriş edebilir.
Bir kafa bandı takarak saç çizginizi bu yapışkan yüz maskesinden koruyun.
Yapması çok kolay olan bu domates ve şeker maskesi cildi yatıştırmaya yardımcı olur ve hatta yaşlanmaya karşı korur. Bir domatesi ikiye bölün ve üzerine bir çay kaşığı şeker sürün. Şimdi yüzünüzün her tarafını nazikçe fırçalayın. Sert şeker cildinizi çizebileceğinden, nazikçe yaptığınızdan emin olun. Suyla yıkayın ve daha sonra nemlendirici uygulayın.
Zerdeçal, vücudumuzu sadece içten değil dışarıdan da iyileştiren temel bir mutfak bileşenidir. Hal böyle olunca cildimizi zerdeçalla korumaya karar verdik. İşte zerdeçallı domates maskesi.
Domatesleri ikiye bölün ve tohumları ayırın.
Zerdeçal tozu ve sandal ağacı tozunu domatesin yarısına ekleyin ve iyice karıştırın.
Bu macunu yüzünüze eşit şekilde uygulayın.
Yaklaşık 15 dakika beklettikten sonra yüzünüzü ılık suyla durulayın.
Yüz için pirinç unu kullanmak en kolay ve etkili güzellik ipuçlarından biridir. Cilt için pirinç unu, cilt beyazlatma, cilt parlatma, sivilce ve akneye neden olan cilt kirlerinden kurtulma ve cilde eşit bir ton vermek için kullanılabilir.
Cilt beyazlatmaya yönelik bu pirinç unu maskesinin hazırlanması zaman almaz, ancak etkili ve garantili sonuçlar sağlar. Domates suyu doğal bir sıkılaştırıcı olarak bilinir ve cildin temiz ve parlak kalmasına yardımcı olur.
Bir çay kaşığı pirinç unu, domates suyu ve bir çay kaşığı zeytinyağını bir kasede karıştırın.
Cilde kalın bir tabaka yüz maskesi uygulayın ve 15-20 dakika kurumasını bekleyin.
Soğuk suyla yıkayın ve istenen sonuçlar için pirinç unu maskesini her gün tekrarlayın.
Cildinizde sorunlu bölgeler olan tek kişi siz değilsiniz. Bu yüzden endişelenmeyin. Cilt lekelerinden kurtulmak için atabileceğiniz adımlar var.
Bir domatesten cilde fayda sağlamanın en basit yolu, onu doğrudan yüzünüze uygulamaktır. Domatesleri ikiye bölün ve kesilen tarafını sorunlu alanlarınıza sürün. Meyve suyu yüzünüze geldikten sonra, sıvıyı cildinize birkaç saniye nazikçe masaj yapmak için parmak uçlarınızı kullanın. Ardından yüzünüzü ılık suyla durulayın. Günde bir kez tekrarlayın ve sonuçları bir hafta içinde görmelisiniz.
Bununla birlikte domatesin etli kısımları ve bir avokadoyu da karıştırıp maske yapabilirsiniz. Cildinizde 15 dakika bekletin ve soğuk suyla durulayın. En iyi sonuçlar için bunu haftada 3-4 kez yapın.
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