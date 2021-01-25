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Sıkmak çözüm değil... Akneleri yok eden doğal yöntemle tanışın! Sirke ve aloe vera...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 25.01.2021 14:17 | Son Güncelleme:
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Akne, dünyadaki en yaygın cilt sorunlarından biri ve genç yetişkinlerin tahmini olarak 85'ini etkiliyor. Akne tedavileri için akne solüsyonları kullanılabilir ancak, bunlar pahalı olabilir ve kuruluk, kızarıklık ve tahriş gibi istenmeyen yan etkilere sahip olabilir. Sizin için akneleri yok eden doğal yöntemleri araştırdık.

Ev ilaçlarının çoğu bilimsel destekten yoksundur ve bunların etkinliği konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Ancak alternatif tedaviler arıyorsanız yine de deneyebileceğiniz seçenekler var.

Akne, cildinizdeki gözenekler yağ ve ölü deri hücreleriyle tıkandığında ortaya çıkar. Her gözenek, sebum adı verilen yağlı bir madde üreten yağ bezine bağlıdır. Ekstra sebum, gözenekleri tıkayarak Propionibacterium acnes veya P. acnes olarak bilinen bir bakterinin büyümesine neden olabilir.

Beyaz kan hücreleriniz P. acnes'e saldırarak cilt iltihabına ve sivilceye yol açar. Bazı akne vakaları diğerlerinden daha şiddetlidir, ancak yaygın semptomlar arasında beyaz noktalı sivilceler, siyah noktalar ve sivilceler bulunur.

AKNEYE NE NEDEN OLUR?

Genetik, diyet, stres, hormon değişiklikleri ve enfeksiyonlar akne nedenleri arasında sayılabilir. Standart klinik tedaviler sivilceyi azaltmak için en etkili çözümdür. Etkileri hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, evde tedavileri de deneyebilirsiniz. İşte çözümler...

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi, elma sirkesinin veya preslenmiş elmalardan süzülmemiş meyve suyunun fermente edilmesiyle yapılır.

Diğer sirkeler gibi, birçok bakteri ve mantar türüyle savaşma kabiliyetiyle bilinir. Elma sirkesi, P. acnes'i öldürdüğü tespit edilen sitrik asit gibi organik asitler içerir.

Araştırmalar, başka bir organik asit olan süksinik asidin, P. acnes'in neden olduğu iltihaplanmayı bastırdığını ve bu da yara izini önleyebileceğini göstermiştir. Elma sirkesinde bulunan başka bir asit olan laktik asit de sivilce izlerinin görünümünü iyileştirebilir.

Nasıl kullanılır?

1 ölçü elma sirkesi ve 3 ölçü suyu karıştırın (hassas ciltler için daha fazla su kullanın).
Temizledikten sonra karışımı pamuk yardımıyla cilde nazikçe uygulayın.
5–20 saniye bekletin, suyla durulayın ve hafifçe vurun.
Bu işlemi gerektiği kadar günde 1-2 kez tekrarlayın.
Cildinize elma sirkesi sürmenin yanıklara ve tahrişe neden olabileceğini unutmamak önemlidir. Denemeyi tercih ederseniz, az miktarda kullanın ve suyla seyreltin.

BAL VE TARÇIN MASKESİ

Bal ve tarçın, akneyi tetikleyen iki faktör olan bakterilerle savaşma ve iltihabı azaltma yeteneğine sahiptir. 2017'de yapılan bir araştırma, bal ve tarçın kabuğu özü kombinasyonunun aknelere karşı antibakteriyel etki gösterdiğini buldu.

Nasıl yapılır?

2 yemek kaşığı bal ve 1 çay kaşığı tarçını karıştırarak bir macun yapın.
Temizledikten sonra maskeyi yüzünüze uygulayın ve 10-15 dakika bekletin.
Maskeyi tamamen durulayın ve yüzünüzü kurulayın.

ÇAY AĞACI YAĞI

Çay ağacı yağı, Avustralya'ya özgü küçük bir ağaç olan Melaleuca alternifolia'nın yapraklarından elde edilen uçucu bir yağdır.

Bakterilerle savaşma ve cilt iltihabını azaltma kabiliyeti ile tanınır. Dahası, birkaç çalışma cilde çay ağacı yağı sürmenin sivilceyi azaltabileceğini bulmuştur. Çay ağacı yağı çok etkilidir, bu yüzden cildinize uygulamadan önce daima seyreltin.

Nasıl kullanılır?

1 ölçek çay ağacı yağını 9 ölçek suyla karıştır.
Karışıma pamuklu çubuk batırın ve etkilenen bölgelere uygulayın.
İsterseniz nemlendirici uygulayın.
Bu işlemi gerektiği kadar günde 1-2 kez tekrarlayın.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay antioksidan bakımından çok yüksektir ve onu içmek sağlığı iyileştirebilir.

Ayrıca sivilceyi azaltmaya da yardımcı olabilir. Bunun nedeni muhtemelen yeşil çaydaki polifenollerin bakterilerle savaşmasına ve aknenin iki ana nedeni olan iltihaplanmayı azaltmasına yardımcı olmasıdır.

Sivilce söz konusu olduğunda yeşil çay içmenin faydalarını araştıran çok fazla araştırma yoktur ve daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

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Nasıl kullanılır?

Yeşil çayı kaynar suda 3-4 dakika demlendirin.
Çayın soğumasına izin verin.
Bir pamuk kullanarak çayı cildinize uygulayın veya üzerine püskürtmek için bir sprey şişesine dökün.
Kurumasını bekleyin, ardından suyla durulayın ve cildinizi kurulayın.
Kalan çay yapraklarını da bala ekleyip maske yapabilirsiniz.

ALOE VERA

Aloe vera, yaprakları berrak bir jel oluşturan tropikal bir bitkidir. Jel genellikle losyonlara, kremlere, merhemlere ve sabunlara eklenir.

Genellikle sıyrıkları, kızarıklıkları, yanıkları ve diğer cilt durumlarını tedavi etmek için kullanılır. Aloe vera jeli cilde uygulandığında yaraları iyileştirmeye, yanıkları tedavi etmeye ve iltihapla savaşmaya yardımcı olabilir.

Aloe vera, her ikisi de akne tedavisinde yaygın olarak kullanılan salisilik asit ve kükürt içerir. Araştırmalar, cilde salisilik asit uygulamanın sivilceyi azalttığını bulmuştur.

Nasıl kullanılır?

Aloe bitkisinin üzerindeki jeli bir kaşıkla kazıyın.
Jeli doğrudan temiz cilde nemlendirici olarak uygulayın.
Günde 1-2 kez veya istediğiniz şekilde tekrarlayın.
Ayrıca mağazadan aloe vera jeli de satın alabilirsiniz, ancak herhangi bir katkı maddesi içermeyen saf aloe olduğundan emin olun.

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