Sıkmak çözüm değil... Akneleri yok eden doğal yöntemle tanışın! Sirke ve aloe vera...

Ev ilaçlarının çoğu bilimsel destekten yoksundur ve bunların etkinliği konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Ancak alternatif tedaviler arıyorsanız yine de deneyebileceğiniz seçenekler var.

Akne, cildinizdeki gözenekler yağ ve ölü deri hücreleriyle tıkandığında ortaya çıkar. Her gözenek, sebum adı verilen yağlı bir madde üreten yağ bezine bağlıdır. Ekstra sebum, gözenekleri tıkayarak Propionibacterium acnes veya P. acnes olarak bilinen bir bakterinin büyümesine neden olabilir.

Beyaz kan hücreleriniz P. acnes'e saldırarak cilt iltihabına ve sivilceye yol açar. Bazı akne vakaları diğerlerinden daha şiddetlidir, ancak yaygın semptomlar arasında beyaz noktalı sivilceler, siyah noktalar ve sivilceler bulunur.

AKNEYE NE NEDEN OLUR?

Genetik, diyet, stres, hormon değişiklikleri ve enfeksiyonlar akne nedenleri arasında sayılabilir. Standart klinik tedaviler sivilceyi azaltmak için en etkili çözümdür. Etkileri hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, evde tedavileri de deneyebilirsiniz. İşte çözümler...