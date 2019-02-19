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Müthiş anevrizma operasyonu

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.02.2019 13:31 | Son Güncelleme

Ordu’da anevrizma nedeniyle aort damarı her geçen gün genişleyen 52 yaşındaki Recai Kılıç, doktorların vücut ısısını 37’de 26’ya düşürmesi, 5 litre olan kan seviyesini 1 litreye düşürmesiyle 6 saatlik başarılı operasyonuyla hayata tutundu.Fatsa’da yaşayan Recai Kılıç 1 yıl önce Umre’ye giderken sağlık kontrolünden geçmek istedi.

Müthiş anevrizma operasyonu

Ordu’da anevrizma nedeniyle aort damarı her geçen gün genişleyen 52 yaşındaki Recai Kılıç, doktorların vücut ısısını 37’de 26’ya düşürmesi, 5 litre olan kan seviyesini 1 litreye düşürmesiyle 6 saatlik başarılı operasyonuyla hayata tutundu.
Fatsa’da yaşayan Recai Kılıç 1 yıl önce Umre’ye giderken sağlık kontrolünden geçmek istedi. İstanbul’da gittiği hastanede aort damarında genişleme (anevrizma) olduğu ve ameliyat olması gerektiği söylendi. Umre’ye gidip dönmeyi arzu eden Recai Kılıç’ın geri döndüğünde tekrar geçtiği kontrol sonunda aort damarındaki genişlemenin arttığı ve derhal ameliyat olması gerektiği değerlendirildi. Ameliyat olmak için araştırma yapan Recai Kılıç yaptığı araştırmalar sonucunda İstanbul’da ameliyat olmak yerine yaptığı başarılı ameliyatlar hakkında bilgi sahibi olduktan sonra Medical Park Ordu Hastanesi Doç. Dr. Ali Ümit Yener’e ameliyat olmaya karar verdi. Medical Park Ordu Hastanesinde geçirdiği ameliyat sonrası 52 yaşındaki Kılıç, şimdi sağlıklı bir şekilde ayağa kalkabilmenin sevincini yaşıyor.

“37 dereceden 26’ya düşürdük”
Gerçekleştirdiği operasyon ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Ali Ümit Yener, şu bilgileri verdi: “Hastamız, 1 yıldır aort damarında artarak devam eden genişleme sebebiyle ameliyat olmak için bize başvurdu. Hastamızın ameliyatını özel bir teknik ile gerçekleştirdik. Hastamızı kalp akciğer makinesine bağlayıp ‘sağ aksiller kanülasyon tekniği’ dediğimiz yöntemi uyguladık. 5 litre olan vücut kan seviyesini 1 litreye düşürdük, sadece beyni besleyerek, hastanın kan akımını yavaşlattık. Normalde 37 derece olan vücut ısısını 26 dereceye düşürdük ve kalpten çıkan aort kapağını ve beyne giden şah damarlarının alt kısmına kadar aort damarını değiştirdik. Ameliyatımız toplam 6 saat sürdü. Zor ve komplike bir ameliyat olan aort cerrahisi bu teknik ile hasta için daha basit ve güvenilir oluyor.”
Sağlıklı bir şekilde taburcu olmanın sevincini yaşayan Recai Kılıç, “Doktorum Ali Ümit Yener’in gerçekleştirdiği başarılı operasyonları çok duyuyordum. Böylesine büyük ve zor bir ameliyattan 1 gün sonra ayağa kalkıp, 1 hafta sonrasında evime gideceğimi hiç tahmin etmiyordum. Önce doktorum Ali Ümit Yener’e sonra Medical Park Ordu Hastanesine çok teşekkür ederim” dedi.

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