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Mutlu ilişkinin sırrını paylaştılar! Yıllardır aynı yatakta uyumuyorlar “Eşim ve ben uykuda boşandık”

14.07.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mara ve Christopher Doemland çifti TikTok’tan yaptıkları paylaşımda mutlu ilişkilerinin sırrını paylaşarak kullanıcıları şaşırtmayı başardı. 5 çocuk annesi 30 yaşındaki Mara, eşiyle mutlu evliliklerinin sırrının uykuda boşanmak olduğunu söyledi. İkili uzun bir süredir ayrı yataklarda uyumayı tercih ettiklerini itiraf edince sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan Mara ve Christopher Doemland çifti yaklaşık 11 yıllık birlikteliklerinde ilginç bir karar verdiler. Mara eşinin sürekli olarak horlamasından geceleri kaliteli bir uykuya sahip olmamaktan şikayet ediyordu. Çift çareyi yataklarını ayırmakta buldu. İkilinin sosyal medyadan yaptıkları ilişki tüyosu paylaşımı kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı.

GİDEREK SAYILARI ARTIYOR

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Sosyal medyada “uykuda boşanma” olarak isimlendirilen ve çiftlerin geceleri aynı yatakta uyumamayı ön gören akım hızla yayılıyor. Yatakları ayırmanın hayatlarındaki pek çok şeyi olumlu bir yönde değiştirdiğini dile getiren Maya, “Ayrı ayrı uyumak ilişkimizi tamamen geliştirdi. İkimizde bu şekilde çok daha fazla mutluyuz. Artık gündüzleri aramızda daha çok fiziksel temas ve yakınlık var” dedi.

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