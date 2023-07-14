Mutlu ilişkinin sırrını paylaştılar! Yıllardır aynı yatakta uyumuyorlar “Eşim ve ben uykuda boşandık”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan Mara ve Christopher Doemland çifti yaklaşık 11 yıllık birlikteliklerinde ilginç bir karar verdiler. Mara eşinin sürekli olarak horlamasından geceleri kaliteli bir uykuya sahip olmamaktan şikayet ediyordu. Çift çareyi yataklarını ayırmakta buldu. İkilinin sosyal medyadan yaptıkları ilişki tüyosu paylaşımı kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı.

GİDEREK SAYILARI ARTIYOR

Sosyal medyada “uykuda boşanma” olarak isimlendirilen ve çiftlerin geceleri aynı yatakta uyumamayı ön gören akım hızla yayılıyor. Yatakları ayırmanın hayatlarındaki pek çok şeyi olumlu bir yönde değiştirdiğini dile getiren Maya, “Ayrı ayrı uyumak ilişkimizi tamamen geliştirdi. İkimizde bu şekilde çok daha fazla mutluyuz. Artık gündüzleri aramızda daha çok fiziksel temas ve yakınlık var” dedi.