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    4. Mutsuzluk döngüsüne sıkışıp kalıyorlar! Aşkta şansız olan burçlar belli oldu

    Mutsuzluk döngüsüne sıkışıp kalıyorlar! Aşkta şansız olan burçlar belli oldu

    20.09.2023 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Astrologlar aşk konusunda şanssız olan burçları açıkladı. Bilindiği üzere herkesin aşktan beklentisi farklıdır. Sevgi, saygı gibi unsurlara dikkat edenler kadar; dış görünüş, meslek ve yaş faktörünü ön planda tutan kişiler de var. Astrologlara göre bazı burçlar kimselere güvenmiyor. Dolayısıyla mutlu olma ihtimalleri de bulunmuyor. İşte aşkta şansız olan burçlar...

    Aşk birçok kişi için olmazsa olmaz. Fakat ince eleyip sık dokuyan kişiler mutluluğu kaçırabiliyor. Bazı burçlar ise güven problemi yaşadıkları için aşkta mutsuzluk döngüsüne sıkışıp kalıyor. Astrologlar aşkta en şanssız olan burçları açıklayıp nedenlerini sıraladı.

    BOĞA BURCU – ÜSTTE MİSYONER

    TOKSİK İLİŞKİLERE DİKKAT!

    Sadakate önem veren ve sevdiğinde gözü kimseyi görmeyen Boğalar aşktan yana oldukça şanssız olabiliyor. Astrologlar, onların fazla fedAkar olmaları nedeniyle sömürüye açık olduklarını ifade ediyor. İlişkilerde hep veren taraf olmaları aşkı zamanla bağlılığa dönüştürüyor. Onlar bu bu toksik ilişkiden bir türlü kurtulamıyorlar.

    ASLAN BURCU ERKEĞİ - AMAZON

    BENMERKEZCİLİĞİ BIRAKIN!

    Liderlik özelliğiyle bilinen Aslanlar ise gerek sosyal ilişkilerde gerek aşkta son derece profesyoneldir. Kimse onların eline su dökemez. Ama onlar için sorun flört aşamasında patlak veriyor. Karakteristik yapıları gereği benmerkezci olan Aslan burcu insanı ilişkilerinde her zaman onaylanan taraf olmak istiyor. Bu da bir süre sonra ilişkinin çıkmaza girip nihayatinde sona ermesine neden oluyor.

    AKREP BURCU ERKEĞİ - OYNAK

    ŞÜPHE ETMEYE SON VERİN YOKSA...

    Tutkulu olmaları ile bilinen Akrepler ise şüphecidir. Sevgililerini en ufak bir şeyden bile kıskanırlar. Bu durum aşklarının zedelenmesine neden olabilir. Aşkta manipülatif davranmak partnerlerin canını sıkar. Bu da Akreplerin aşkta aradığını bulmasını zorlaştırıyor.

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