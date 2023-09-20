Mutsuzluk döngüsüne sıkışıp kalıyorlar! Aşkta şansız olan burçlar belli oldu

Aşk birçok kişi için olmazsa olmaz. Fakat ince eleyip sık dokuyan kişiler mutluluğu kaçırabiliyor. Bazı burçlar ise güven problemi yaşadıkları için aşkta mutsuzluk döngüsüne sıkışıp kalıyor. Astrologlar aşkta en şanssız olan burçları açıklayıp nedenlerini sıraladı.

TOKSİK İLİŞKİLERE DİKKAT!

Sadakate önem veren ve sevdiğinde gözü kimseyi görmeyen Boğalar aşktan yana oldukça şanssız olabiliyor. Astrologlar, onların fazla fedAkar olmaları nedeniyle sömürüye açık olduklarını ifade ediyor. İlişkilerde hep veren taraf olmaları aşkı zamanla bağlılığa dönüştürüyor. Onlar bu bu toksik ilişkiden bir türlü kurtulamıyorlar.

BENMERKEZCİLİĞİ BIRAKIN!

Liderlik özelliğiyle bilinen Aslanlar ise gerek sosyal ilişkilerde gerek aşkta son derece profesyoneldir. Kimse onların eline su dökemez. Ama onlar için sorun flört aşamasında patlak veriyor. Karakteristik yapıları gereği benmerkezci olan Aslan burcu insanı ilişkilerinde her zaman onaylanan taraf olmak istiyor. Bu da bir süre sonra ilişkinin çıkmaza girip nihayatinde sona ermesine neden oluyor.

ŞÜPHE ETMEYE SON VERİN YOKSA...

Tutkulu olmaları ile bilinen Akrepler ise şüphecidir. Sevgililerini en ufak bir şeyden bile kıskanırlar. Bu durum aşklarının zedelenmesine neden olabilir. Aşkta manipülatif davranmak partnerlerin canını sıkar. Bu da Akreplerin aşkta aradığını bulmasını zorlaştırıyor.

