HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı vermişti, RTÜK harekete geçti! O diziler hakkında karar günü, yayın durdurma cezası gündemde

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı vermişti, RTÜK harekete geçti! O diziler hakkında karar günü, yayın durdurma cezası gündemde

Ersel Yıldırım Ersel Yıldırım Mynet Genel Yayın Yönetmeni
27.11.2024 11:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı vermişti! Pazartesi günü Külliye'deki programda son günlerde dizilerdeki şiddet yayınları ve özellikle aile, dini değerleri hedef alan kesitlerden rahatsızlığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri sonrası RTÜK yönetimi bugün toplanıyor! Yayın durdurma cezası gelebilir!

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı vermişti, RTÜK harekete geçti! O diziler hakkında karar günü, yayın durdurma cezası gündemde

Toplantıda bazı dizilerin yayınlandığı televizyon kanallarına üst sınırdan cezalar gelebileceği gündemde! Hatta bazı yayınlar için durdurma kararı da çıkabilir. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından bu konuyla ilgili bir mesaj paylaşıp 'RTÜK şiddeti özendiren ve İslamofibiyi körükleyici yayınlara asla görmezden gelmez' demişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TV PROGRAMLARI VE DİZİLERLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pazartesi günkü programında "Filmlerin dizilerin ve televizyon programlarının aile ile birlikte dini değerlerimizi hedef aldığını görüyoruz. Toplumun çimentosu mukaddesatımıza yönelik bu tür girişimler milli güvenlik sorunudur, RTÜK bu konularda hızlı tedbirler alıyor" demişti.

haber-____-g__rsel_2

RTÜK'ÜN GÜNDEMİNDE O DİZİLER VAR! YAYIN DURDURMA CEZASI GELEBİLİR

Kızıl Goncalar'daki el kesme sahnesi, Arka Sokaklar'ın son bölümünde işlenen durum, gündüz kuşağındaki programlarda ısrarla işlenen bazı konular RTÜK'ün toplantısındaki ana gündem maddeleri arasında! Yayın durdurma cezası gelebilir...

qwa

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ebubekir Şahin arka sokaklar rtük Kızıl Goncalar RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin
En Çok Okunan Haberler
Kriz büyüyor! Kapılarına ‘50 - 100 dolar almıyoruz’ yazısı astılar

Kriz büyüyor! Kapılarına ‘50 - 100 dolar almıyoruz’ yazısı astılar

F.Bahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden elemişti! Icardi'nin yerine o geliyor...

F.Bahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden elemişti! Icardi'nin yerine o geliyor...

Hacamat ve akupunktur için artık aile hekiminize gidebilirsiniz

Hacamat ve akupunktur için artık aile hekiminize gidebilirsiniz

Eski Milletvekili Emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi intihara teşebbüs etti! Hayati tehlikesi var

Eski Milletvekili Emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi intihara teşebbüs etti! Hayati tehlikesi var

Bitlis'teki korkutan depremin ardından panikleten uyarı! 'Bugün evlerini kullanmasalar iyi olur'

Bitlis'teki korkutan depremin ardından panikleten uyarı! 'Bugün evlerini kullanmasalar iyi olur'

Dünyanın en zararlı besinlerine dikkat!

Dünyanın en zararlı besinlerine dikkat!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.