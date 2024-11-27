MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı vermişti, RTÜK harekete geçti! O diziler hakkında karar günü, yayın durdurma cezası gündemde

Toplantıda bazı dizilerin yayınlandığı televizyon kanallarına üst sınırdan cezalar gelebileceği gündemde! Hatta bazı yayınlar için durdurma kararı da çıkabilir. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından bu konuyla ilgili bir mesaj paylaşıp 'RTÜK şiddeti özendiren ve İslamofibiyi körükleyici yayınlara asla görmezden gelmez' demişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TV PROGRAMLARI VE DİZİLERLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pazartesi günkü programında "Filmlerin dizilerin ve televizyon programlarının aile ile birlikte dini değerlerimizi hedef aldığını görüyoruz. Toplumun çimentosu mukaddesatımıza yönelik bu tür girişimler milli güvenlik sorunudur, RTÜK bu konularda hızlı tedbirler alıyor" demişti.

RTÜK'ÜN GÜNDEMİNDE O DİZİLER VAR! YAYIN DURDURMA CEZASI GELEBİLİR

Kızıl Goncalar'daki el kesme sahnesi, Arka Sokaklar'ın son bölümünde işlenen durum, gündüz kuşağındaki programlarda ısrarla işlenen bazı konular RTÜK'ün toplantısındaki ana gündem maddeleri arasında! Yayın durdurma cezası gelebilir...