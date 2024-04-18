Naci Görür'den Tokat depreminin ardından ilk açıklama! 'Kalitesiz yapı stoklarında zarar vermiş olabilir'

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde dün gece meydana gelen 4.4. ve 4.1 büyüklüğündeki iki depremin ardından aynı bölgede bugün 18.11 sıralarında bir sarsıntı daha yaşandı. Sulusaray'daki 5.6 büyüklüğündeki son depremin ardından uzman isimlerden açıklamalar peş peşe geldi.

"DÜN OLAN DEPREM ÖNCÜ DEPREMDİ"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tokat depremlerini değerlendirdi. Görür, "Tokat'ta, Sulusaray’da 5,6 deprem oldu. Dün gece burada aynı yerde 4,1 deprem de olmuştu. Dün olan deprem öncü depremdi. Bu deprem Tokat’ta KAF’tan ayrılan ve Anadolu Levhası içerisine SW yönlü uzanan kol üzerinde oluştu. Bu orta büyüklükteki deprem kalitesiz yapı stoklarında zarar vermiş olabilir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Tokatta, Sulusaray’da 5,6 deprem oldu. Dün gece burada aynı yerde 4,1 deprem de olmuştu. Dün olan deprem öncü depremdi. Bu deprem Tokat’ta KAF’tan ayrılan ve Anadolu Levhası içerisine SW yönlü uzanan kol üzerinde oluştu. Bu orta büyüklükteki deprem kalitesiz yapı stoklarında… — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 18, 2024

"KUZEY ANADOLU FAYI ANAKOLU ÜZERİNDE DEĞİL"

CNN Türk canlı yayınında açıklamalar yapan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise "Bu Kuzey Anadolu Fayı'nın anakolu üzerinde değil. 6.5'a kadar deprem oluşturabilir ama 7'ye kadar çıkmaz" dedi.

Ersoy, "Türkiye'deki yapıların hasar sınırları 5.5 başlıyor. Bu nedenle 5.6 önemli. Mühendislik olarak hatalı binalarda bazı hasarlar meydana gelmiş olabilir. 5 km yüzeye yakın olması daha geniş alanda hissedilmesini sağlar. 5.6 büyüklüğündeki deprem bayağı hissedilir ama önemli olan hasarın meydana gelip gelmemesidir. Harita üzerindeki bilgilere göre bu anakol üzerinde olmadığı için 7'nin üzerinde bir deprem olmasını normalde beklemem. Bunun garantisi yok. Depremlerin meydana geldiği fayın uzunluğuna bakarak bu yorumu yapıyorum. 5.6 büyüklüğündeki deprem müstakil olabilir. Kuzey Anadolu Fayı'nın anakolu üzerinde değil. Ona paralel bir fayın üzerinde. Kuzey Anadolu Fayı kadar uzunluk teşkil etmediği için çok büyük depremler oluşturmaz. Bundan sonra da deprem olacak ama daha küçük depremlerle sönümlenmesi gerekir. Bu ana depremse artçı depremler de olacaktır. Artçı depremlerin 4'ü geçmesini beklemeyiz." ifadelerini kullandı.