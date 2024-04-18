Tokat'taki 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası o paylaşım gündem oldu! 16 saat önce depremi bildiler

Türkiye son günlerde peş peşe gelen deprem haberlerini konuşuyor. Dün gece Muğla Menteşe'de 3.9 büyüklüğün deprem meydana gelmişti. Bu depremden saatler sonra gece 01.10 sularında Tokat, 4.7 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı.

Tokat, geceki deprem sonrasında saat 18.11'de 5.6 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldı. Yerin 6 km altında meydana gelen deprem Samsun, Sivas, Kayseri, Çorum, Yozgat gibi çevre illerde de hissedildi.

DEPREMİ 16 SAAT ÖNCE BİLDİLER

Paniğe yol açan depremler sonrası bir paylaşım gündem oldu. Sismik aktiviteleri inceleyen dünyaca ünlü SSGEOS hesabı 16 saat önce yaptığı açıklamada Muğla ve Tokat'taki depremleri işaret ederek “Bugün Batı ve Orta Türkiye'de orta şiddette sarsıntı var. Önümüzdeki birkaç gün içinde daha güçlü sarsıntılar yaşanabilir.” dedi.









