HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tokat'taki 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası o paylaşım gündem oldu! 16 saat önce depremi bildiler

Tokat'taki 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası o paylaşım gündem oldu! 16 saat önce depremi bildiler

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
18.04.2024 19:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat peş peşe depremlerle sarıldı. İlk deprem gece 01.10 sıralarında meydana geldi. 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Tokat'ta bugün 18.11'de 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Paniğe yol açan deprem sonrası peş peşe açıklamalar gelirken sosyal medyada bir paylaşım gündem oldu.

Tokat'taki 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası o paylaşım gündem oldu! 16 saat önce depremi bildiler

Türkiye son günlerde peş peşe gelen deprem haberlerini konuşuyor. Dün gece Muğla Menteşe'de 3.9 büyüklüğün deprem meydana gelmişti. Bu depremden saatler sonra gece 01.10 sularında Tokat, 4.7 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı.

Tokat, geceki deprem sonrasında saat 18.11'de 5.6 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldı. Yerin 6 km altında meydana gelen deprem Samsun, Sivas, Kayseri, Çorum, Yozgat gibi çevre illerde de hissedildi.

Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi: 'Bazı köy evleri yıkıldı' Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi: 'Bazı köy evleri yıkıldı'

DEPREMİ 16 SAAT ÖNCE BİLDİLER

Paniğe yol açan depremler sonrası bir paylaşım gündem oldu. Sismik aktiviteleri inceleyen dünyaca ünlü SSGEOS hesabı 16 saat önce yaptığı açıklamada Muğla ve Tokat'taki depremleri işaret ederek “Bugün Batı ve Orta Türkiye'de orta şiddette sarsıntı var. Önümüzdeki birkaç gün içinde daha güçlü sarsıntılar yaşanabilir.” dedi.

1

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tokat'taki korkutan depremin ardından Naci Görür'den ilk açıklamaTokat'taki korkutan depremin ardından Naci Görür'den ilk açıklama
Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi: 'Bazı köy evleri yıkıldı'Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi: 'Bazı köy evleri yıkıldı'
94 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakayı ele verdi: Yaşı şaşkına çevirdi94 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakayı ele verdi: Yaşı şaşkına çevirdi
Anahtar Kelimeler:
deprem Tokat
En Çok Okunan Haberler
Kepçe ile kazı yaparken bulundu, polis ekipleri alarma geçti

Kepçe ile kazı yaparken bulundu, polis ekipleri alarma geçti

İsviçre ‘aşırı bor içeriyor’ demişti: Beypazarı'ndan sonra bir açıklama da maden suyu üreticilerinden!

İsviçre ‘aşırı bor içeriyor’ demişti: Beypazarı'ndan sonra bir açıklama da maden suyu üreticilerinden!

Gelirini beyan etmeyenler için cezadan önce son çıkış!

Gelirini beyan etmeyenler için cezadan önce son çıkış!

Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi: 'Bazı köy evleri yıkıldı'

Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi: 'Bazı köy evleri yıkıldı'

Tarlasında içi altın dolu küp buldu! İlk işi bakın ne oldu: Bütün akşam telefonlarımız susmadı

Tarlasında içi altın dolu küp buldu! İlk işi bakın ne oldu: Bütün akşam telefonlarımız susmadı

94 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakayı ele verdi: Yaşı şaşkına çevirdi

94 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakayı ele verdi: Yaşı şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.