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Nadir bulunan Roma sikkesi 552 bin sterline satıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 14:05 | Son Güncelleme

Nadir bulunan Roma sikkesi 552 bin sterline satıldı

İngiltere'de mart ayında bir tarlada bulunan Roma dönemine ait yaklaşık 1720 yıllık sikke, açık artırmada 552 bin sterline (yaklaşık 4 milyon TL) alıcı buldu.

Independent'ın haberine göre, Kent şehrinde bir tarlada bulunan sikkenin, İngiltere'yi yöneten Romalı imparator Allectus adına basılan ve nadir bulunan altın paralardan olduğu belirtildi.

Yaklaşık 1720 yıllık olduğu sanılan 4,31 gramlık altın paranın, açık artırmada tahmin edilen fiyattan yaklaşık 5 kat fazla bir ücrete satıldığı ifade edildi.

Parayı metal dedektör yardımıyla bulan ve isminin açıklanmasını istemeyen kişi, yaptığı açıklamada, sikkenin bulduklarında oldukça iyi durumda olduğunu ve bu sebeple ilk başta sahte olduğunu düşündüklerini söyledi.

Bir yüzünde Allectus'un resmi bulunan sikkenin, kendisinden önceki imparatorun yardımcılığını yapan ve onu öldürerek 293-296 yıllarında İngiltere'yi yöneten Allectus'un hükümdarlığını kanıtladığı belirtildi.

Allectus, İngiltere'yi Roma İmparatorluğu'ndan ayırma ve bağımsız bir bölge haline getirme çabalarıyla biliniyor.

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Allectus altın para nadir sikke Roma dönemi

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