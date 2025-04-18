Nadir görülen olay! 1 saat boyunca kalbi durdu: Ölümden döndü...

İzmir'de rahatsızlanıp, hastaneye başvuran ve stent takılması planlanan Bircan Turan'ın (62) operasyon öncesi kalbi durdu. Turan, 1 saatlik kalp masajıyla uygulanan balon stent işlemiyle hayata döndürüldü.

STENT TAKILACAĞI SIRADA KALBİ DURDU!

İzmir'de yaşayan 62 yaşındaki Bircan Turan, nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu hastanede, stent takılacağı sırada kalbinin durması sonucu ölümle burun buruna geldi. Troit, diyabet ve obezite gibi sağlık sorunları bulunan Turan, kalp masajı eşliğinde gerçekleştirilen 1 saatlik balon stent işlemiyle yeniden hayata döndürüldü. Kalp ve damar pompası destek tedavisiyle sağlığına kavuşan Turan, beyin hasarı olmadan kurtulmayı başardı ve 15 Nisan’da taburcu edildi.

"NADİR GÖRDÜĞÜMÜZ BİR DURUM"

Operasyona giren ekipteki kardiyoloji kliniği doktorlarından Prof. Dr. Mustafa Karaca, "3 damarında tıkanıklık vardı. Ameliyat olması gerekiyordu. Kalp Damar bölümümüze yatırdık. Ameliyat öncesi yapılan tahlillerde tiroid fonksiyon bezlerinin bozuk olması, şeker hastalığının bir türlü düzene sokulmamasından dolayı ameliyat bir türlü gerçekleşemedi. Göğüs ağrıları olması üzerine büyük oranda tıkalı olan damarını balon stentle açmaya karar verdik. Hastayı salona aldığımızda, işleme henüz başlayamadan kalbi durdu. Yeniden hayata döndürme işlemlerine başladık. Uzunca bir süre nabız alınamadı. Mecburen kalp masajı sırasında balon stent işlemi yaptık ve 1 saat sürdü. Hasta daha sonra yoğun bakıma alındı ve bir süre sonra normale döndü. Çok uzun bir süre uğraşmamıza rağmen, beyninde sorun olmadan dönen hastaları nadir görüyoruz. Teyzemin yaşam mücadelesi bizim için ilginçti. Şu an kontrollere geliyor. Şikayeti yok. Kalp damar hastalığı, özellikle şeker veya tansiyon hastalığına kadar çok sayıda semptom veriyor. Bu aşamaya gelmeden kalp kontrollerine gelseler ani ölümden kurtarabiliriz" ifadelerini kullandı.

"ÖNLEM ALMAK ÖNEMLİ"

Bircan Turan ise "Hastanede birden kalbim durmuş. Beni sağlığıma kavuşturdular. Allah razı olsun" dedi.

Bircan Turan'ın oğlu inşaat firması sahibi, evli ve 5 çocuk babası Ramazan Turan (40) da "Annem aniden rahatsızlanınca hastaneye gittik. Kalbindeki bir damarın tıkalı olduğu söylendi. Doktorlar hemen müdahale etti. Bir ara annemin kalbi durdu ama Allah'a şükürler olsun, doktorlar sayesinde tekrar hayata döndü. Hepsinden Allah razı olsun. Vatandaşlarımız da mutlaka doktora görünsün, kontrollerini yaptırsın. Böyle şeyler bir anda başa gelebiliyor, önlem almak önemli" dedi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır