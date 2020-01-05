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  4. Nahda Hareketi: "Trablus'taki askeri okula düzenlenen saldırı savaş suçudur"

Nahda Hareketi: "Trablus'taki askeri okula düzenlenen saldırı savaş suçudur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 20:46 | Son Güncelleme

Nahda Hareketi: "Trablus'taki askeri okula düzenlenen saldırı savaş suçudur"

TUNUS (AA) - Tunus'ta Nahda Hareketi, darbeci General Halife Hafter destekçilerine ait savaş uçaklarının Trablus'taki Kara Harp Okuluna düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti, bunu "savaş suçu" olarak niteledi.

Nahda Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Meşru hükümet karşıtı Hafter güçleri destekçilerine ait savaş uçaklarının dün akşam Trablus'un güneyinde yer alan bir askeri okula düzenlediği ve 30 öğrencinin hayatını kaybettiği, 33'ünün de yaralandığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Söz konusu öğrencilerin ülkedeki savaş ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, saldırının "savaş suçu" olduğu vurgulandı.

Libya hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içerisinde olunduğu belirtilen açıklamada, Trablus'a yönelik saldırıların sona erdirilmesi talebinde bulunuldu.

Açıklamada, Libya'daki taraflara aklıselim davranmaları, Libya'nın birliği ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde diyalog masasına oturmaları çağrısında bulunuldu.

Libya'nın doğusundaki milis lideri Halife Hafter'i destekleyen yabancı savaş uçakları, dün akşam başkent Trablus'taki askeri bir okula, öğrencilerin yatış saati öncesi bahçede toplandıkları sırada hava bombardımanı düzenlemişti. Saldırı sonucu çoğunluğu öğrenci 30 kişi hayatını kaybetmiş, 33'ü yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
askeri okul Hafter Trablus

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