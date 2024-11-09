Narin davası başlayınca kimliği merak uyandırdı! Mahkeme başkanı hakim Ramazan Dündar'ın geçmişi gündem oldu

Narin Güran cinayeti davasında bugün 3. güne girildi. İlk iki duruşmada tansiyon yüksekti, sanıklar ser verip sır vermedi. Ne var ki hakim Ramazan Dündar dosyanın hemen her detayına hakim olup unvanının hakkını vermesiyle yankı uyandırdı.
Halk TV'de yer alan habere göre; davanın hakimi Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar'ın adil bir şekilde adalet dağıtması hem tanıkları hem de duruşmayı takip edenlerin takdirini topladı. Hakim Dündar'ın duruşmadaki tavrı, tutumu, dosyaya hakimiyeti, sanıklar ve tanıklar ile kurduğu iletişim şekli dikkat çekti.
Narin davasında Türkiye'nin takdirini kazanan Hakim Ramazan Dündar'ın 2018 yılında Kastamonu'da görev yaptığı süreçte, sağlık sorunları nedeniyle mahkemeye gelemeyen 79 yaşındaki mağdur teyzenin ifadesini almak için teyzenin evine mahkeme kurduğu ortaya çıktı.
Hakim Dündar'ın bu hareketi, dönemin Adalet Bakanı Adulhamit Gül tarafından takdir edilmişti. Eski Bakan Gül, o dönem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kastamonu'da mağdur olarak katılacağı duruşmaya sağlık sorunları nedeniyle gelemeyen 79 yaşındaki teyzemizin ifadesini evine giderek alan ACM Üyesi Hâkim Ramazan Dündar'a, Başsavcımız Mehmet Uzun'a, ACM Başkanımız Gökhan Oflaz'a ve adliye personelimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Narin Güran cinayeti davasını takip eden gazeteci Rojda Altıntaş, mahkeme başkanının genç bir erkek olduğunu yazmıştı.