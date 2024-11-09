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Narin davası başlayınca kimliği merak uyandırdı! Mahkeme başkanı hakim Ramazan Dündar'ın geçmişi gündem oldu

09.11.2024 11:58
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Narin Güran cinayetinin davası başladı, herkesin gözü sanıkların üstünde ancak sanıklar kadar dikkat çeken bir isim daha ortaya çıktı ki o da mahkeme başkanı Ramazan Dündar. Dündar davayı yönetiş biçimiyle ses getirirken geçmişi de ilgi odağı haline geldi. Kendisinin 2018'de sergilediği bir yaklaşım dönemin adalet bakanı Abdülhamit Gül'ün de takdirini toplamıştı.

Narin davası başlayınca kimliği merak uyandırdı! Mahkeme başkanı hakim Ramazan Dündar'ın geçmişi gündem oldu

Narin Güran cinayeti davasında bugün 3. güne girildi. İlk iki duruşmada tansiyon yüksekti, sanıklar ser verip sır vermedi. Ne var ki hakim Ramazan Dündar dosyanın hemen her detayına hakim olup unvanının hakkını vermesiyle yankı uyandırdı.

DURUŞMALARDAKİ YAKLAŞIMIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Halk TV'de yer alan habere göre; davanın hakimi Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar'ın adil bir şekilde adalet dağıtması hem tanıkları hem de duruşmayı takip edenlerin takdirini topladı. Hakim Dündar'ın duruşmadaki tavrı, tutumu, dosyaya hakimiyeti, sanıklar ve tanıklar ile kurduğu iletişim şekli dikkat çekti.

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MAHKEMEYE GELEMEYEN TEYZENİN AYAĞINA GİTMİŞTİ

Narin davasında Türkiye'nin takdirini kazanan Hakim Ramazan Dündar'ın 2018 yılında Kastamonu'da görev yaptığı süreçte, sağlık sorunları nedeniyle mahkemeye gelemeyen 79 yaşındaki mağdur teyzenin ifadesini almak için teyzenin evine mahkeme kurduğu ortaya çıktı.

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BAKAN GÜL DE TAKDİR ETMİŞTİ

Hakim Dündar'ın bu hareketi, dönemin Adalet Bakanı Adulhamit Gül tarafından takdir edilmişti. Eski Bakan Gül, o dönem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kastamonu'da mağdur olarak katılacağı duruşmaya sağlık sorunları nedeniyle gelemeyen 79 yaşındaki teyzemizin ifadesini evine giderek alan ACM Üyesi Hâkim Ramazan Dündar'a, Başsavcımız Mehmet Uzun'a, ACM Başkanımız Gökhan Oflaz'a ve adliye personelimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"MERAK EDENLER İÇİN BELİRTEYİM"

Narin Güran cinayeti davasını takip eden gazeteci Rojda Altıntaş, mahkeme başkanının genç bir erkek olduğunu yazmıştı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır Abdulhamit Gül mahkeme dava hakim Narin Güran
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