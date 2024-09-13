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  4. Narin ile ilgili iddiası gündem olmuştu... Gülben Ergen ve Didem Arslan birbirine girdi!

Narin ile ilgili iddiası gündem olmuştu... Gülben Ergen ve Didem Arslan birbirine girdi!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
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Türkiye günlerdir Narin Güran cinayetinin çözülmesini bekliyor. Olayla ilgili iddialar peş peşe gelirken en dikkat çeken iddialardan biri de Didem Arslan'dan gelmişti. Arslan, 'Haber kaynağımdan aldığım bilgiye göre Narin, annesi ve amcasını uygunsuz yakalamış.' demiş ve bu açıklamasıyla adeta olay yaratmıştı. Gülben Ergen, Didem Arslan'a haber kaynağını sorunca ünlü isimler birbirine girdi.

MYNET-Tüm Türkiye Narin Güran cinayetinin perde arkasını merak ediyor. Aile üyelerinin hepsinin gözaltında olduğu soruşturma kapsamında konuya dair iddialar peş peşe geliyor.

Narin Güran cinayeti hakkında ortaya atılan iddialardan en dikkat çekeni ise Didem Arslan'dan gelmişti. Arslan, 'Haber kaynağımdan aldığım bilgiye göre Narin, annesi ve amcasını uygunsuz yakalamış.' açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu.

NARİİİN

Bu açıklamaların üzerine Gülben Ergen 'Kaynağıma göre ne demek ya? İçimiz yanıyor. Her haberi en ince ayrıntısına kadar okuyor/dinliyoruz. Kaynağıma göre ne' diyerek ünlü isme sert çıktı.

gülben ergen

ADETA ÖFKE KUSTU

Didem Arslan ise Ergen'in bu sözlerine çok kızdı ve canlı yayında adeta öfke kustu. Arslan; 'becerebiliyorlarsa şarkı söylemeye çalışsınlar. Sen bir şarkı söylemeye çalış. Haber kaynağın ne diye bir gazeteciye soru sormak hadsizliğinde asla bulunamazsın. Kimsin sen? Günlerdir tweet atıp bu olaydan nemalanmaya çalışıyorsun. Yazıklar olsun sana. İnsanların işini yapmasını engel oluyorsun. Sana oturup öğretecek kadar değmezsin sen. Değmezsin' ifadelerini kullandı.

ARSLAN 2

YANIT GECİKMEDİ

Gülben Ergen ise bir takipçisinin "Didem Arslan'ın Narin'le ilgili kaynak ne diye sorduğunuz soruya verdiği tepki çok çirkin" yorumuna "Koyun can derdinde kasap mal boşver" yanıtını vererek imalı bir paylaşım yaptı.

GÜLBEN ERGEN YANT

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Didem Arslan Gülben Ergen
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