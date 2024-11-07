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  4. Narin'in davasında o sözleri duyan baba Arif Güran, 'Allah belanızı versin' diye bağırdı! Salonda çıkarılırken ettiği söz ise duruşmaya damga vurdu

Narin'in davasında o sözleri duyan baba Arif Güran, 'Allah belanızı versin' diye bağırdı! Salonda çıkarılırken ettiği söz ise duruşmaya damga vurdu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
07.11.2024 11:30
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Türkiye'nin eylül ayından bu yana gündeminde olan Narin Güran cinayetinde hesap günü! 4 kritik isimin ifadeleri alınacak. Konuşmaya ilk olarak Nevzat Bahtiyar başladı. Amca Salim Güran'la Narin'in annesinin cinsel ilişkisini itiraf eden Nevzat'ın sözlerini duyan baba Arif Güran fenalaştı. 'Allah belanızı versin' diye bağıran baba salondan çıkarılırken, 'Ne istediniz?' diye ağladı.

Narin'in davasında o sözleri duyan baba Arif Güran, 'Allah belanızı versin' diye bağırdı! Salonda çıkarılırken ettiği söz ise duruşmaya damga vurdu

21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan Narin’in cinayetiyle ilgili olarak anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar, Diyarbakır Adliyesinde hakim karşısına çıktı. Türkiye bu duruşmayı yakından takip ederken avukatlar, basın mensupları, baro başkanları, sivil toplum kuruluşları yoğun ilgi gösterdi. Duruşma Nevzat Bahtiyar'ın sözleriyle başladı. Bahtiyar, amca Salim Güran'ın kendisine anne Yüksel Güran'la ilişkiye girdiğini ve bu anları Narin'in gördüğü için onu öldürdüğünü söyledi. Herkesi şoke eden bu sözlerin ardından baba Arif Güran fenalaştı.

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"ALLAH BELANIZI VERSİN"

Ekol TV'de yer alan habere göre mahkemede fenalaşan baba Arif Güran duruşma salonundan çıkarıldı. Arif Güran çıkarılırken Kürtçe "Allah belanı versin" dedi. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre ise baba çıkarılırken, "Ne istediniz?" diye ağladı.

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OTURMA DÜZENİ

Duruşmada Salim Güran solda önde, arkasında sırayla da Yüksel Güran ve Enes Güran oturdu. Nevzat Bahtiyar ise salonun sağ taraftaki kendisi için ayrılan yere oturdu. Duruşmada 6'sı tutuklu 26 tanık dinlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır Narin Güran Salim Güran
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