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NASA'dan Azmak Deresi paylaşımı

23.04.2021 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi (NASA), Muğla Akyaka'da bulunan Azmak Deresi ile ilgili bir paylaşım yaptı.

NASA'dan Azmak Deresi paylaşımı

NASA, Instagram hesabından Azmak Deresi ile ilgili bir paylaşım yaptı. "Vay be... Güzelliğini yaşayın" sözleriyle yapılan paylaşımda bir video da yer aldı.

"Sakin Şehir" olarak da anılan Akyaka'da bulunan Azmak Deresi, su samurundan deniz kaplumbağasına onlarca hayvan türü ile bazıları tropikal iklimlerde yetişen farklı bitki çeşitlerine ev sahipliği yapıyor.

nasa

Azmak Deresi Muğla İli Ula ilçesinde Akyaka köyü yakınlarında Gökova Körfezi'ne dökülen bir akarsudur. Azmak Deresi'ne Kadın Azmağı veya Akyaka Azmağı gibi adlar da verilir. Azmak küçük su birikintisi anlamına gelmekle birlikte, burada çay anlamına kullanılmıştır.

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Muğla

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