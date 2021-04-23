NASA'dan Azmak Deresi paylaşımı

NASA, Instagram hesabından Azmak Deresi ile ilgili bir paylaşım yaptı. "Vay be... Güzelliğini yaşayın" sözleriyle yapılan paylaşımda bir video da yer aldı.

"Sakin Şehir" olarak da anılan Akyaka'da bulunan Azmak Deresi, su samurundan deniz kaplumbağasına onlarca hayvan türü ile bazıları tropikal iklimlerde yetişen farklı bitki çeşitlerine ev sahipliği yapıyor.

Azmak Deresi Muğla İli Ula ilçesinde Akyaka köyü yakınlarında Gökova Körfezi'ne dökülen bir akarsudur. Azmak Deresi'ne Kadın Azmağı veya Akyaka Azmağı gibi adlar da verilir. Azmak küçük su birikintisi anlamına gelmekle birlikte, burada çay anlamına kullanılmıştır.



