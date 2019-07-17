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İşte Güneş'in 'en lekesiz' hali!

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İLGİNÇ HABERLER  | 17.07.2019 10:11 | Son Güncelleme

NASA, doğru anı yakalayarak inanılmaz bir fotoğrafa imza attı. Ortaya çıkan fotoğraf Güneş'in bugüne kadar çekilen en lekesiz fotoğraflarından biri oldu.

İşte Güneş'in 'en lekesiz' hali!

Webtekno'nun aktardığına göre, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ile güneşin karşı karşıya kaldığı sırada çekilmiş çarpıcı bir fotoğraf yayınladı.
Rainee Colacurcio tarafından çekilen fotoğrafa ilişkin NASA’nın açıklamaları şu şekilde:

"Güneşle karşı karşıya kalmak ISS için olağandışı bir durum değil. Çünkü istasyon 90 dakikada bir dünyanın etrafında bir tur tamamlıyor. Karşılaşma sırasında ise doğru ekipmanlara sahip olunup bu fotoğrafın çekilebilmesi oldukça nadir bir durum. Garip bir şekilde fotoğraf çekildiği sırada hiç güneş lekesi bulunmuyordu. Fotoğraf iki fotoğrafın bir araya getirilmesinden oluşturuldu. Bu fotoğraflardan bir tanesi ISS Güneş'in karşısındayken çekilen bir fotoğraf diğeri de Güneş'in yüzeyinin detaylı bir fotoğrafı."

Fotoğraf, Güneş'i hiç lekesi olmadan gösterdiği için ayrı bir yere sahip. NASA, bu konuyla ilgili olarak şu an Güneş'in içinde bulunduğu 'Solar Minimum' hali boyunca Güneş lekelerinin oldukça nadir ortaya çıktığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
NASA #fotoğraf lekesiz

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