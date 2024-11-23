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NASA keşfetti! Ekonomiyi değiştirebilecek keşif: Dünyadaki herkesi milyarder edebilecek... "8 kentilyon sterlin değerinde"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
23.11.2024 09:05
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NASA hedefindeki devasa bir asteroid sayesinde dünya ekonomisini tamamen değiştirebilecek bir adım atabilir. Değeri tam 8 kentilyon sterlin olarak tahmin edilen 16 Psyche adlı asteroid yaklaşık 8 kentilyon sterlin değerinde. Bu da dünyadaki herkesi milyarder yapmaya yetecek bir miktar.

NASA keşfetti! Ekonomiyi değiştirebilecek keşif: Dünyadaki herkesi milyarder edebilecek... "8 kentilyon sterlin değerinde"

NASA, değeri 8 kentilyon (8,000,000,000,000,000,000) sterlin (yaklaşık 350 kentilyon 320 katrilyon TL) olarak tahmin edilen 16 Psyche adlı asteroide ilişkin olarak araştırmalarını yoğunlaştırdı. Asteroid içerdiği platin, paladyum ve diğer değerli metaller sayesinde çok değerli olduğunu belirten yetkililer bu servetin dünyadaki herkesi milyarder yapabilecek kadar büyük olduğunu vurguladı. Ancak NASA’nın bu görevi gerçekleştirmekteki asıl amacı, bu gök cisminin evrenin oluşumuna dair önemli sırlarını çözmek. Projenin 2030 yılında tamamlanması planlanıyor.

16 PSYCHE NEDİR?

16 Psyche, Güneş Sistemi'nde yer alan bir asteroit ve olası bir metalik cisimdir. 1852 yılında C. H. F. Peters tarafından keşfedilmiştir. Psyche, Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında bulunur ve en büyük metal asteroitlerden biri olarak kabul edilmektedir.

16 Psyche'nin en dikkat çekici özelliği, büyük oranda demir ve nikelden oluştuğu düşünülmesidir. Bu durum, onun oluşum sürecinin iç yapısının, Dünya'nın çekirdeği gibi, gezegenlerin oluşumu sırasında meydana gelen jeolojik süreçlerle ilgili olabileceğini göstermektedir. Bazı bilim insanları, Psyche'nin bir zamanlar bir gezegenin çekirdeği olabileceğini ve yüzeyinin zamanla uzayda meydana gelen çarpışmalarla parçalandığını öne sürmektedir.

NASA, Psyche'yi incelemek amacıyla 2022 yılında Psyche uzay aracını fırlatmayı planlamıştır. Bu misyon, asteroidin yapısını, bileşimini ve tarihini anlamak için büyük bir fırsat sunmaktadır. Psyche'nin incelenmesi, gezegen oluşumu ve iç yapı süreçleri hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir.

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