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"Nasıl yıkıldığını hep beraber göreceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 12:24 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "(Kaçak yapılaşma) Çevre ve Şehircilik Bakanımızla da özellikle sabah telefonla bir görüşme yaptım. Biz hepsinin tespitlerini tek tek yapıyoruz. Nasıl yıkıldığını da hep beraber göreceğiz" - "31 Aralık 2017'den sonra yapılmış yapılarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanımız başta olmak üzere bütün kabine çok hassasız, gereğinin de nasıl yapıldığını hep beraber yaşayacağız, göreceğiz. O açıdan kimsenin bir endişesi olmasın"

NEVŞEHİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kaçak yapılaşmalara ilişkin, "Çevre ve Şehircilik Bakanımızla da özellikle sabah telefonla bir görüşme yaptım. Biz hepsinin tespitlerini tek tek yapıyoruz. Nasıl yıkıldığını da hep beraber göreceğiz." dedi.

Ersoy, Uçhisar'da bulunan Güvercinlik Vadisi ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, turizm bölgelerinde kaçak yapılaşmalara izin vermeyeceklerini söyledi.

Detaylı incelemelerin yapılacağını belirten Ersoy, şöyle konuştu:

"Fırsatçılık yapanlar, 31 Aralık 2017'den sonra bunu bir fırsatçılık gibi görüp bu tarz kaçak yapılaşma yapanlar, sanıyorlar ki sisteme, bilgisayara yükleyip ödemeyi yaptıkları zaman kurtulacaklar. Öyle bir ihtimal yok ve yanına kar kalmadığını herkes görecek. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla da özellikle sabah telefonla bir görüşme yaptım. Biz hepsinin tespitlerini tek tek yapıyoruz. Nasıl yıkıldığını da hep beraber göreceğiz. Bizim tespit etmemizden çok ihbar da yağıyor. Bölgede bir duyarlılık da var bununla ilgili. 31 Aralık 2017'den sonra yapılmış yapılarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanımız başta olmak üzere bütün kabine çok hassasız bu konuda, gereğinin de nasıl yapıldığını hep beraber yaşayacağız, göreceğiz. O açıdan kimsenin bir endişesi olmasın."

Ersoy, alan başkanlığı sistemiyle doğru bir planlama ve program yapılarak, Kapadokya'nın hak ettiği değere ulaşacağını da vurguladı.

Kapadokya'nın sadece Nevşehir'in değil, Türkiye'nin de önemli turizm yüzlerinden ve değerlerinden biri olduğunu dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu değerin, Türkiye'nin dünya çapında tanıtılmasında, dünyada Türkiye'nin turizm konusunda bir yere gelmesinde çok büyük etkisi var. Biz de bunun farkındayız. Bunu çok iyi kullanmak niyetindeyiz. Burada doğru planlama ve programla hem Kapadokya hem de Türkiye turizminin istenilen yere gelmesi konusunda gerekli altyapıyı ve çalışmaları hep beraber yapacağız. Hep beraber buradaki olumlu gelişmeleri yaşayacağız. Kapadokya, 2014 yılında yakaladığı ivmeye ve çok daha iyi yerlere önümüzdeki yıllarda gelecek. Zaten bu yıl turist sayısında çok ciddi artış var. Bizim derdimiz tek tip turist getirmek değil. Burada ağırlıklı olarak Asyalı ve Türk turistler var. Bizim bunu 2014 yılında olduğu gibi çeşitlendirmemiz gerekiyor. Amacımız, batılı, ABD'li, Asyalı ve Arap turistler gibi çok çeşitli turist kitlesinin tekrar buraya gelmesini sağlamak. Buradaki değerlerin tekrar hak ettiği yerlere gelmesini sağlamak. Adım adım ne yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı biliyoruz. Artık söylem vakti bitiyor, eylem vakti başlıyor. Hızlı bir şekilde eyleme geçireceğiz."

Bakan Ersoy, açıklamalarının ardından, yabancı turistlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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