Navalni'nin doktorlarından 'açlık grevini hemen bırakmazsa ölebilir' uyarısı

Tutuklu bulunan Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin doktorları, 20 günden uzun süredir yaptığı açlık grevini acilen bırakmaması halinde Navalni'nin ölebileceği uyarısında bulundu.

Beş doktor, hastaneye kaldırılan Navalni'ye ait 20 Nisan tarihli tahlil sonuçlarını inceledikten sonra bu sonuca vardı.

Doktorlar "Açlık grevi, çok kısa bir süre daha bile devam ederse, elimizde tedavi edebileceğimiz biri kalmayacak" dedi.

44 yaşındaki Navalni Şubat ayında tutuklanmıştı.

Sırt ağrıları ve bacaklarındaki uyuşma nedeniyle acil tıbbi yardım talep eden Navalni,yaklaşık 25 gün önce doktorlarıyla görüşmesine izin verilmediği ve iyi tedavi görmediğinden şikayet ederek açlık grevine başlamıştı.

Navalni'yi görmelerine izin verilmeyen doktorlar açıklaması Rus Mediazona web sitesinde yayınlandı.

Doktorlar, salı günü yapılan "aşağı yukarı bağımsız" olduğunu tahmin ettikleri muayenenin sonuçlarına göre bir değerlendirmede bulunduklarını ifade etti.

Tutuklanmadan önce Navalni'nin tedavisini yürüten doktorlar, muhalif liderin böbrekleri ve sinir sistemindeki sorunların, açlık grevini kısa bir süre daha bile devam ettirmesi halinde hayatını kaybedebileceğini gösterdiğini belirtti.