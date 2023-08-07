Ne CHP ne İBB: 'Yeni parti' iddiası kulisleri hareketlendirdi! Canlı yayında "İmamoğlu'nun son seçeneği" diyerek açıkladı

2023 seçimleri biter bitmez değişim talebiyle CHP'yi adeta kasıp kavuran tartışmaların fitilini ateşleyen İmamoğlu'nun şimdi de yeni parti kuracağı iddiası konuşuluyor. CHP'de merakla beklenen kurultay öncesi ortaya atılan iddiaya göre İmamoğlu'nun başka seçenekleri de var.

ZOOM TOPLANTISI TARTIŞMALARI KÖRÜKLEDİ

İmamoğlu hem söylemleriyle hem de erişime açtığı internet sitesiyle 'değişim' vurgusunu yinelerken Zoom toplantısının ardından tartışmalar bir kez daha alevlenmişti.

SARIGÜL'DEN "KİMSE CHP'DEN BÜYÜK DEĞİL" ÇIKIŞI

Kendi "ajandası" olduğunu belirten İmamoğlu'na geçtiğimiz günlerde ise CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül "CHP'de görev yapan kimsenin ajandasının olma hakkı yok. Kimse CHP'den büyük değildir" diyerek tepkisini dile getirmişti. Son olarak ise Haber Global'de konuşan Prof. Dr. Eray Güçlüer ise İmamoğlu'nun yeni parti hazırlığında olduğunu ifade etti.

"SADECE İBB BAŞKANLIĞINI DÜŞÜNMÜYOR"

Kulis bilgileri aldığını belirten Güçlüer, "Sayın İmamoğlu yeni bir parti hazırlığı içerisinde. Bunu ne zaman açıklar bilemiyoruz ama onun da kendine göre bir planı var. Neticede sadece İstanbul Belediye Başkanlığını düşünmüyor" diye konuştu.

"İMAMOĞU'LUN İLK VE SON SEÇENEKLERİ"

İmamoğlu'nun yeni bir siyasi oluşumu düşündüğüne dair bilgiler olduğunu ifade eden Güçlüer, "Ama bu son seçenek. İlk seçenek İBB başkanlığına aday olmak." dedi.