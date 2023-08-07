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  4. Ege ve Güneydoğu için iddialı çıkış! Demokrat Parti 81 il için kararını verdi: "Şu an çok talep geliyor" diyerek duyurdu!

Ege ve Güneydoğu için iddialı çıkış! Demokrat Parti 81 il için kararını verdi: "Şu an çok talep geliyor" diyerek duyurdu!

07.08.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir parti daha önümüzdeki seçimlerin sonuçlarında etkili olacak karar aldı. 2024 Mart'ında gerçekleşecek yerel seçimlerde ittifak partilerinin yeniden bir arada hareket edip etmeyeceği siyasetin gündemini meşgul ediyor. İYİ Parti ve CHP arasında soğuk rüzgarlar eserken Millet İttifakı'ndan bir başka parti 81 il için hedefini ortaya koydu. Ege ve Güneydoğu'da iddialı olduğunu belirten Demokrat Parti'nin İstanbul ve Ankara örnekleri dikkat çekti!

Ege ve Güneydoğu için iddialı çıkış! Demokrat Parti 81 il için kararını verdi: "Şu an çok talep geliyor" diyerek duyurdu!

AK Parti ve MHP yerel seçimlere yönelik çalışmalarını hızlandırdı, CHP'de 'değişim' tartışmaları sürerken İYİ Parti'de de seçimin yol haritası belirleniyor. CHP ve İYİ Parti arasında özellikle Akşener'in "CHP'den 15 milletvekili almak hayatımın en büyük pişmanlığı" çıkışının ardından seçimde yine iş birliği olup olmayacağı merak ediliyor. Bu sırada Demokrat Parti'nin kararı gündeme geldi.

81 İL İÇİN KRİTİK KARAR

2023 seçimlerine Millet İttifakı çatısı altında katılan, Gültekin Uysal liderliğindeki Demokrat Parti yerel seçimler için ise 81 ilde kendi logo ve adaylarıyla girmeye hazırlanıyor. Partinin kararını Cumhuriyet'e verdiği demeçte açıklayan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy'un Ege ve Güneydoğu iddiası dikkat çekti.

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"BİRÇOK TALEP GELİYOR"

Aksoy, partisinin Ege ve Güneydoğu'da kurumsal kimliğiyle ve güçlü olan adaylarla seçime gireceklerini belirterek "Şu an birçok talep geliyor, biz de değerlendiriyoruz. Demokrat Parti olarak biz sadece adaylara odaklanmadık. Meclis üyeleri de bizler için önemli. İstanbul ve Ankara’ya baktığımızda, Meclis çoğunluğu sizde olmadıktan sonra belediye başkanları ciddi sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla Meclis üyeliklerinin de büyük titizlikle üzerinde duruyoruz” diye konuştu.

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İŞ BİRLİĞİNE AÇIK KAPI

Yerel seçimlerde iş birliği de yapabileceklerini ifade eden Aksoy, “Seçim yaklaştıkça bu durum daha da belirginleşir. Yerel seçimlerde iş birliği yapmak daha da önemlidir. Her partinin kendi kitlesi vardır ve iş birliği sayesinde mikro düzeyde daha fazla etkili olabilirsiniz” dedi.

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