Ne Nostradamus ne de Baba Vanga! Koronavirüsü bilen kahin Nicolas Aujula, 2025 kehanetleriyle gündem yarattı

MYNET|DIŞ HABERLER Koronavirüs başlamadan dünyayı global bir salgının etkisi altına alacağını tahmin eden kahin Nicolas Aujula o dönemde bir hayli popüler olmuştu. Pandemi tahminin sonrasında gözlerin üzerine çevrildiği Aujula, Donald Trump'ın yeniden başkan seçileceğini öngörmüştü. Ünlü kahin bu kez 2025 yılı için tüyler ürperten öngörülerini sıraladı.

"MERHAMET EKSİLECEK"

2025 yılının ortalarında sosyal medya kullanıcılarının Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı olarak yorumladığı kehanetinde Aujula, "Dünyada merhamet eksilecek, din ve milliyetçilik adına birbirimize karşı korkunç insan kötülüğü ve şiddeti göreceğimiz bir yıl olacak" dedi.

Özellikle ekonomik açıdan bazı dinamiklerin değişeceğini söyleyen Aujula, şirketlerin tasfiye edilmesi, işletmelerin ülkeyi terk etmesi ve enflasyonda artışla birlikte yavaş bir ekonomik büyüme öngörüyor. Aujula'nın tahminlerine göre deniz seviyeleri yükselecek, yağış miktarı artacak ve evlere ve çevreye zarar verecek su baskınları yaşanacak.

BİRLEŞİK KRALLIK'TA SULAR ÇALKALANIYOR

Medyum Birleşik Krallık'ın başbakanı Sir Keir Starmer'ın yıl sonuna kadar istifa edeceğini ve yerine bir kadının geçeceğini öngördü. 2025 yılına dair diğer tahminler arasında Katy Perry'nin evlilik sorunları yaşaması, Cate Blanchett'in birçok ödül alması ve Prens William ile Harry'nin barışması yer alıyor.