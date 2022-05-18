Ne varsa doğallıkta var! Mide ekşimesini anında geçiren yiyecekler

Mide ekşimesi mide asitlerinin yemek borusuna geri dönmesinden dolayı kaynaklanıyor. Yemeklerden sonra sıklıkla yaşanan bu durum yemek borusunda yanma hissine ve hasarlara neden olarak mide ekşimesini yaratıyor. Düzensiz ve sağlıksız beslenmek gibi durumlar mide ekşimesine yol açıyor. Doğal yiyeceklerin sağlık üzerindeki etkisine güveniyorsanız mide ekşimesi için aşağıda yer alan çok şifalı 10 çözümü denemelisiniz.

BADEM

Mide asidini nötrleştirme özelliğine sahip badem sindirimi de destekler. Mide ekşimesi hissettiğinizde bir avuç bademi ağzınızda un haline gelene kadar iyice çiğneyerek tüketin.

BAL

Bal da mide ekşimesine iyi gelen şifalı besinlerden biri. Mide ekşimesi durumlarında yiyeceğiniz bir çorba kaşığı bal şikayetlerinizi hafifletecektir. Aynı zamanda sıcak bir bardak suyun içine yarım limonun suyu ve bir tatlı kaşığı bal katıp çay niyetine yemeklerden sonra da içebilirsiniz. Bu karışım mide asitlerinin aşırı üretimini engelleyecektir.

ZENCEFİL

Mide asidini emen ve mide ekşimesine neden olan sinirlerin sakinleşmesine yardımcı olan zencefili çiğ olarak tüketerek ya da zencefil çayı içerek mide ekşimesi problemlerinin tekrar etmesinin önüne geçebilirsiniz.

KARBONAT

Bir bardak suya katacağınız bir çay kaşığı karbonat da mide asitlerini düzenleyecek ve mide yanması hissinden kurtulmanızı sağlayacaktır.

SÜT

Eğer laktoz intoleransınız yoksa süt içerek de mide ekşimesinden kurtulabilirsiniz. Mide ile yemek borusu arasındaki baskıyı hafifleten sütün bu faydasından yararlanmak için bir bardak soğuk süt içmeniz yeterli.

ELMA

Mide asitini nötrleştiren bir diğer besin olan elma mide ekşimesine birebir. Bunun için bir bütün elma yiyebileceğiniz gibi evde sıktığınız elmanın suyunu da içebilirsiniz.

ALOE VERA SUYU

İnflamasyonu azaltarak gastrointestinal sistemi düzene sokan aloe vera ağrı ve iltihapları iyileştirme özelliğine sahip. Yemek yemeden 20 dakika önce bir fincanın dörtte biri kadar olacak şekilde aloe vera suyu içerseniz midenizi koruyacaktır.

ELMA SİRKESİ

Sirke ile yükselen asit seviyesini dengeleyebilirsiniz. Yarım fincan suya 2 yemek kaşığı elma sirkesi ilave edin ve yemekten sonra için. Böylelikle mide ekşimesini engelleyebilirsiniz.

MUZ

Doğal bir antiasit olan muz sindirimi rahatlatır. Yiyeceğiniz bir adet muz midedeki ekşime hissini bastıracaktır.

AYRAN

Ayran mide asitlerinin dengelenmesini sağlar. Mide ekşimesini rahatlatmak için bir bardak tam yağlı ayran içmeyi deneyebilirsiniz.



