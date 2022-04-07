Ne yorgunluk kalır ne de açlık! Halsizliği ve uykusuzluğu ortadan kaldırıyor: Bol bol tüketin

Ramazan ayı ve bahar yorgunluğu bu sene üst üste geldi. Sağlıklı bir süreç için beslenmeye ekstra önem vermek gerekmektedir. Su ve posa oranı yüksek besinler tokluk hissini artırırken kan şekerini dengede tutar. Havaların ısınmaya başlamasıyla artan sürekli uyku isteği, ağrılar, halsizlik ve depresif ruh hâli bahar yorgunluğunun habercisi olabilir. Ama uzmanların tavsiye ettiği 10 gıda ilkbahara iyi bir başlangıç yapmanıza yardım edebilir.

TOK VE ZİNDE TUTAN BESİNLER

Uykusuzluk ve halsizlik gibi semptomların ortadan kalkmasına yardımcı oluyor, vücut direncini ve bağışıklığı artırıyor. Bağırsakları çalıştırıyor ve uzun süre tokluk sağlıyor, yüksek miktarda C vitamini barındırıyor, B1 vitamini karbonhidratların enerjiye dönüşümünde rol alıyor. Metabolizmayı hızlandırıyor ve kendinizi daha zinde hissetmenize yardımcı oluyor. Bahar döneminde vücudun azalan vitamin ve mineral yapısını düzenlemek için gerekli olan A, B1, B2, B, B6 C,E, K vitaminlerini ve fosfor, magnezyum, demir, potasyum, kalsiyum ve çinko gibi mineralleri içeriyor. Omega-6 yağ asitleri içeriyor ve omega-9 yağ asitleri bakımından çok zengin. Kilo vermeye yardımcı olan bu besinler, yağ yakımını artırıcı potansiyel etkiye de sahiptir.

SU

Su, insan hayatı için oksijenden sonra gelen en önemli ögedir. Erkekler için yeterli sıvı 3 litre (13 bardak) iken kadınlarda 2-2,5 litre (9 bardak) arasında değişmektedir.

YUMURTA

Yumurta, anne sütünden sonra vücutta emilen en yüksek protein örüntüsüne sahip gıdadır. İyi ve kaliteli demir deposudur. Vücutta demir eksikliğine bağlı yorgunluk, uykusuzluk ve halsizlik gibi semptomlarınız varsa bu durumun ortadan kalkmasına yardımcı olur.

ÇİLEK

Çilek, su ve posa oranı yüksek olmasından dolayı tokluk hissini artırır ve kan şekerini hızlı yükseltmez. Aynı zamanda potasyum içerdiği için bahar yorgunluğuna iyi gelmektedir. Vücut direncini ve bağışıklığını artırıcı potansiyel etkiye sahiptir.

ANANAS

Ananas, özellikle diyet yapılan dönemlerde ödem atıcı özelliğinden dolayı sıklıkla tüketilmesi tavsiye ediliyor. Lifli yapıda olduğu için bağırsakları çalıştırır ve uzun süre tokluk sağlar. İçerdiği C vitamini miktarı yüksektir. Yapısında bulunan B1 vitamini karbonhidratların enerjiye dönüşümünde rol alır.

KİVİ

Kivi, C vitamini içeriği en yüksek meyveler arasında yer alır. Metabolizmayı hızlandırır ve kendinizi daha zinde hissetmenize yardımcı olur. Demir içeriği yüksek gıdalarla tüketildiğinde vücudun demir emilimini artırır. Meselâ kahvaltıda yumurta ile birlikte kivi tüketilebilir.

AVOKADO

Avokado, bahar döneminde vücudun azalan vitamin ve mineral yapısını düzenlemek için gerekli olan A, B1, B2, B, B6 C,E, K vitaminlerini ve fosfor, magnezyum, demir, potasyum, kalsiyum ve çinko gibi mineralleri içerir. Avokado, omega-6 yağ asitleri içerir ve omega-9 yağ asitlerinden zengindir. Kilo vermeye yardımcı olup aynı zamanda metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını artırıcı potansiyel etkiye sahiptir.

CEVİZ

Ceviz, fındık ve badem ise, içerdikleri magnezyum, E vitamini ve omega-3 yağ asitleri sayesinde yorgunluğa karşı adeta savaşan besinlerdir. Özellikle antioksidan etkisi olan E vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir.

ENGİNAR

Enginar, halk arasında karaciğer dostu olarak bilinen enginar içerdiği A, C, Niasin, potasyum ve posa sayesinde kişinin zinde olmasını sağlar. Toksinlerin vücuttan uzaklaşmasını sağlar. Bu sayede bahar yorgunluğuna karşı enerjik hissetmenize yardımcı olur.

SEMİZOTU

Semizotu, sebzeler arasında omega-3 yağ asitlerinden en zengin gıdadır. Bağışıklık sistemini güçlendirerek bahar yorgunluğuna iyi gelir. Vücudumuzun demir ve kalsiyum depolarının dolu olmasına katkı sağlar. Ayrıca folik asit ve potasyum açısından zengin olduğu için yorgunluğu önleyip, baharı daha enerjik geçirmenizi sağlar.



