Nedimenin dans gösterisi sosyal medyada gündem yarattı! Milyonlarca izlendi... "Bunu sakın düğünde yapma"

TikTok'ta 'mandy_macintyre' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Mady Macintyre isimli bir kadın kadın arkadaşının düğününde nedime olmak için topuklu ayakkabı giymeye alıştığı anları paylaştı. Koşu bandında yürüme, takla atma, el üstünde durma ve hatta zıplama gibi çeşitli aktiviteler yaparken kendisini video çeken Macintyre'in gönderisi 2.4 milyondan fazla izlendi.

"KLASİK HAREKETLERİ SERGİLEMEYİ SEVİYORUM"

Newsweek'e konuşan ve işe alım uzmanı olarak çalışan Macintyre, "TikTok'u yapmaya ilham kaynağım 13 yıl boyunca rekabetçi bir dansçı olmamdı ve dans pistine her çıktığımda bazı klasik hareketleri sergilemeyi seviyorum." dedi.

Macintyre'in dans performansı sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunu sakın düğünde yapma" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hareketleri nedense beğendim" yorumunda bulundu.