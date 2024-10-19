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  4. Nedimenin dans gösterisi sosyal medyada gündem yarattı! Milyonlarca izlendi... "Bunu sakın düğünde yapma"

Nedimenin dans gösterisi sosyal medyada gündem yarattı! Milyonlarca izlendi... "Bunu sakın düğünde yapma"

19.10.2024 09:28
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.10.2024 09:28
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Kanada'nın Nova Scotia eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki Mady Macintyre isimli bir kadın TikTok'tan yaptığı paylaşımında yakın bir arkadaşının düğününe hazırlandığı anları gösterdi. Topuklu ayakkabılarını düğün için hazırladığını dile getiren nedimenin dans performansı sosyal medyada beğenilmedi.

TikTok'ta 'mandy_macintyre' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Mady Macintyre isimli bir kadın kadın arkadaşının düğününde nedime olmak için topuklu ayakkabı giymeye alıştığı anları paylaştı. Koşu bandında yürüme, takla atma, el üstünde durma ve hatta zıplama gibi çeşitli aktiviteler yaparken kendisini video çeken Macintyre'in gönderisi 2.4 milyondan fazla izlendi.

"KLASİK HAREKETLERİ SERGİLEMEYİ SEVİYORUM"

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Newsweek'e konuşan ve işe alım uzmanı olarak çalışan Macintyre, "TikTok'u yapmaya ilham kaynağım 13 yıl boyunca rekabetçi bir dansçı olmamdı ve dans pistine her çıktığımda bazı klasik hareketleri sergilemeyi seviyorum." dedi.

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Macintyre'in dans performansı sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunu sakın düğünde yapma" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hareketleri nedense beğendim" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok Dans
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