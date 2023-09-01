'Nefes terapisi'nde çığlıklar attı! Dilan Polat'ın şoke eden anlarına psikologlar yorum yağdırdı

Son dönemlerde sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Dilan Polat hem lüks yaşantısı hem kocasıyla halleri hem de paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Geçtiğimiz günlerde bir kuryeye altın vererek eleştirilen fenomen Dilan Polat 'nefes terapisi' olduğunu iddia ettiği anları paylaştı.

Çocukluk travmalarından kurtulmak için nefes terapisi yapan Polat, paylaşımına “Ailenizden size kalan en büyük şey travmalarınızdır” notunu düştü.



Paylaşımda çığlıklar atarak ağlayan ve etrafa yumruklar savuran Dilan Polat herkesi şoke etti. Polat'ın o halini görenler tepki yorumlarından bulunurken birçok psikolog ve psikiyatrist de görüntülere eleştiri yağdırdı.

Terapi anlarının çekilmemesi ve paylaşılmaması gerektiğe dair yorumların yanında psikologlar "Psikolojide travma temizliği gibi bir kavram yoktur", "Bu bilimsel bir yöntem değil" tarzında yorumlarda bulundu.



