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'Nefes terapisi'nde çığlıklar attı! Dilan Polat'ın şoke eden anlarına psikologlar yorum yağdırdı

01.09.2023 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde kuryeye altın vermesiyle tepki çeken Dilan Polat paylaşımlarıyla şoke ediyor. İş kadını ve fenomen Dilan Polat 'nefes terapisi' olarak adlandırdığı anlarda attığı çığlıkları paylaşınca olay oldu.

Son dönemlerde sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Dilan Polat hem lüks yaşantısı hem kocasıyla halleri hem de paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Geçtiğimiz günlerde bir kuryeye altın vererek eleştirilen fenomen Dilan Polat 'nefes terapisi' olduğunu iddia ettiği anları paylaştı.

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Çocukluk travmalarından kurtulmak için nefes terapisi yapan Polat, paylaşımına “Ailenizden size kalan en büyük şey travmalarınızdır” notunu düştü.

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Paylaşımda çığlıklar atarak ağlayan ve etrafa yumruklar savuran Dilan Polat herkesi şoke etti. Polat'ın o halini görenler tepki yorumlarından bulunurken birçok psikolog ve psikiyatrist de görüntülere eleştiri yağdırdı.

Terapi anlarının çekilmemesi ve paylaşılmaması gerektiğe dair yorumların yanında psikologlar "Psikolojide travma temizliği gibi bir kavram yoktur", "Bu bilimsel bir yöntem değil" tarzında yorumlarda bulundu.


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Dilan Polat sosyal medya

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