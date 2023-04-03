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  4. Nefret dolu sözlere tepki yağdı! Selçuk Bayraktar: 'Bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz'

Nefret dolu sözlere tepki yağdı! Selçuk Bayraktar: 'Bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz'

03.04.2023 06:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sokak röportajında bir kadın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik nefret dolu sözler kullandı. O sözlere bir tepki de Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan geldi. Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Ülkemizi mezhepsel farklılıklar, etnik köken üzerinden parçalamaya, toplumsal fay hatlarını tetiklemeye çalışan bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz" dedi.

Nefret dolu sözlere tepki yağdı! Selçuk Bayraktar: 'Bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz'

Sokak röportajındaki bir kadın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik nefret dolu ifadeler kullandı. "Allah AK Parti hükümetini, Tayyip'in soyunu, sopunu, neslini yok etsin" gibi hakaretlerde bulunan kadın, "Torunlarını parça parça mezara koydurmayı nasip etsin." dedi.

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"BU ZİHNİYETE ASLA GEÇİT VERMEMELİYİZ"

Söz konusu nefret dolu ifadelere bir tepki de Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan geldi.

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Sosyal medyadan paylaşım yapan Bayraktar, "Torunlarını parça parça mezara koysun dedirtecek nefret, neyin nefretidir? Ülkemizi mezhepsel farklılıklar, etnik köken üzerinden parçalamaya, toplumsal fay hatlarını tetiklemeye çalışan bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz" dedi.


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Recep Tayyip Erdoğan Selçuk Bayraktar

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