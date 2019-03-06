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"Nesimi'nin ruhunun bugüne ışık salması için çalışıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 17:16 | Son Güncelleme

Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanı Ebülfes Garayev: - "Filozof Nesimi'nin adını yaşatarak ruhunun bugünün çetin dünyasına ışık salması için çalışıyoruz" - Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu: - "Türk dünyasının UNESCO'sunda yani TÜRKSOY'umuzda Türk şairi Nesimi'yi hatırlamak bizim görevimizdir" - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun: - "Nesimi, Ali Şir Nevai ve Mevlana ile kıyaslanabilecek bir mutasavvıftır"

Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanı Ebülfes Garayev, "Filozof İmadeddin Nesimi'nin adını yaşatarak, ruhunun bugünün çetin dünyasına ışık salması için çalışıyoruz." dedi.

Garayev, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) Ankara'da düzenlediği "Doğumunun 650. Yılında İmadeddin Nesimi" başlıklı anma toplantısında konuştu.

Türk dünyasının kültür hazinelerinin TÜRKSOY'da bir araya geldiğini söyleyen Garayev, Türk kültürünün dünya medeniyetini zenginleştirmeye devam ettiğini kaydederek, "Bize miras kalmış büyük devlet hizmetkarları, edebiyatçılar ve mütefekkirler, Türk dünyası değil dünya memleketlerine katkı sunmuşlardır." diye konuştu.

Garayev, Nesimi'nin adının yaşatılmasından gurur duyduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Azerbaycanlı filozof İmadeddin Nesimi'nin adını yaşatarak ruhunun bugünün çetin dünyasına ışık salması için çalışıyoruz. Geçmişe değer vererek geleceğe bakıyoruz. Nesimi'nin adını bütün cemiyetimize ışık vererek öz gücünü muhafaza edeceğiz. TÜRKSOY'daki bütün devletlere teşekkürlerimizi bildiririz. Nesimi'nin adı bize ne kadar önemli ise diğer Türk devletlerine de o derece olacaktır. Nesimi'nin bugünlerin nesilerinin anlayacağı şekilde aktarılması gerekir."

- "Mümin kalbine eyle, izzet ile hürmeti, daha enderi Hüda'dır, yıkma gönlün kimsenin"

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu ise Nesimi'nin dizelerinde insan sevgisi ve Allah aşkına vurgu yapıldığını söyledi.

Topçu, Nesimi'nin bir Türkmen olduğunu vurgulayarak, "Nesimi'nin 'Mümin kalbine eyle, izzet ile hürmeti, daha enderi Hüda'dır, yıkma gönlün kimsenin' dizeleri meşhurdur. 14. yüzyılda Azerbaycan Türkçesi ile coşkulu ve lirik şiirler yazmış çağdaşlarına ve ardından gelenlere ise örnek model olmuştur. Nesimi Türk oğlu Türk'tür ve Türk dünyasının UNESCO'sunda yani TÜRKSOY'umuzda Türk şairi Nesimi'yi hatırlamak bizim görevimizdir." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun da Nesimi'nin Türk dünyası müşterek edebiyatının bir figürü olduğunu belirtti.

Dursun, Nesimi'nin hakkı, adaleti, iyiliği ve güzelliği ön plana çıkardığını kaydederek, "Nesimi, Ali Şir Nevai ve Mevlana ile kıyaslanabilecek bir mutasavvıftır. Kültür coğrafyamızın bu özellikleri temin edebilen kişilere ihtiyacı vardır." dedi.

Nesimi'nin divan şiirinin Yunus Emresi olduğunu dile getiren Dursun, "İnşallah rahmetle yad edilecektir." diye konuştu.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, TÜRKSOY'un Türk kültürünün gelenekselliğini yeni nesillere aktarma görevi gördüğünü bildirdi.

Nesimi'nin eserlerinin daima hatırlanacağını umduğunu söyleyen Kaseinov, "Dostlarımızla bir araya gelmek Türk kültürüne hizmet etmek bizim için hep bayram olmuştur." dedi.

Konuşmaların ardından İmadeddin Nesimi'nin hayatını, öğrenimini ve eserlerini anlatan bir video gösterimi sunuldu.

Daha sonra etkinlikte, Nesimi hakkında panel düzenlendi.

Toplantıya eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, yerli ve yabancı bürokratlar, akademisyenler, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Türk Dünyası kültür ve sanat yaşamına ölümsüz eserler armağan eden saygın şahsiyetleri kamuoyuna tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla anma yılları ilan eden TÜRKSOY, 36. Dönem Daimi Konseyi kararı ile 2019 yılını büyük Azerbaycan şairi İmadeddin Nesimi’nin doğumunun 650. yılı münasebetiyle “Nesimi’yi Anma Yılı” ve ünlü Ozan Aşık Veysel’in doğumunun 125. yılı münasebetiyle “Aşık Veysel Anma Yılı” olarak ilan etti.

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Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanı Ebülfes Garayev Doğumunun 650. Yılında İmadeddin Nesimi Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY)

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