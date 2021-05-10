Netanyahu: İsrail büyük bir güçle karşılık verecek

İsrail ve Filistin arasındaki tansiyon giderek yükseliyor. Gazze Şeridi’nden İsrail’e yapılan roket saldırılarının ardından açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’den Kudüs’e roket atılarak "kırmızı çizginin aşıldığı"nı söyledi. Netanyahu, "Kudüs’te, Gazze’de ve ülkenin başka yerlerinde birçok cepheye yayılan bir mücadele içindeyiz. İsrail büyük bir güçle karşılık verecek. Topraklarımıza, sermayemize, vatandaşlarımıza ve askerlerimize acı çektirmeyeceğiz. Bize saldıran ağır bedel ödeyecek" dedi.

Öte yandan, Kudüs’teki çatışmalar nedeni ile Netanyahu’nun Kudüs’te yapılacak Kudüs Günü kutlamalarına katılmayacağı bildirildi. Başbakan Netanyahu’nun güvenlik brifingleri için başkent Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığına gideceği ifade edildi.

HAMAS'TAN İSRAİL'E UYARI

İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik hava saldırılarının ardından Hamas’ın silahlı kanadı İzzettin El-Kassam Tugay Sözcüsü ise, İsrail’in Gazze’deki sivil tesislere veya halka ait evlere saldırması durumunda çok sert karşılık vereceklerini belirtti. Sözcü, “Cevabımızın düşmanın beklentilerinin ötesinde güçlü ve acı verici olacağı konusunda uyarıyoruz" dedi.