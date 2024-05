Netflix duyurdu: Wednesday dizisinin 2. sezon çekimleri başladı! Tanıtımı bile sosyal medyada gündem olmaya yetti

Dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine sahip olan Wednesday dizisi ikinci sezonuyla yeniden seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni sezonuna dair ilk ipuçları Netflix'in X (Twitter) hesabındna yapılan teaserla gösterildi. Alfred Gough ve Miles Millar tarafından yazılan ikinci sezon ilk bölümünün adı ise "Chapter One: Here We Woe Again (İşte Yine Acı Çektik)" olarak açıklandı.

Jenna Ortega'nın Wednesday Addams karakterine hayat vereceği yeni sezonda, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Emma Myers, Joy Sunday, Hunter Doohan, Victor Dorobantu, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Fred Armisen ve Jamie McShane de geri dönecek. İlk sezonda Xavier Thorpe rolünde rol alan Percy Hynes-White yeni sezon kadrosunda yer almıyor.

Yeni sezondaki konuk oyuncular ise, Christopher Lloyd, Thandiwe Newton, Joanna Lumley Frances O'Connor ,Haley Joel Osment ,Heather Matarazzo ve Joonas Suotamo olarak açıklandı.