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    4. Netflix duyurdu: Wednesday dizisinin 2. sezon çekimleri başladı! Tanıtımı bile sosyal medyada gündem olmaya yetti

    Netflix duyurdu: Wednesday dizisinin 2. sezon çekimleri başladı! Tanıtımı bile sosyal medyada gündem olmaya yetti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    08.05.2024 15:36
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    Netflix'in popüler dizilerinden biri olan Wednesday'in ikinci sezon çekimlerinin İrlanda'da başladığı duyuruldu. Jenna Ortega'nın Wednesday Addams olarak yeniden izleyiciyle buluşacağı yeni sezona dair ilk teaserin paylaşılması sosyal medyada dizinin yeniden gündem olmasını sağladı.

    Dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine sahip olan Wednesday dizisi ikinci sezonuyla yeniden seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni sezonuna dair ilk ipuçları Netflix'in X (Twitter) hesabındna yapılan teaserla gösterildi. Alfred Gough ve Miles Millar tarafından yazılan ikinci sezon ilk bölümünün adı ise "Chapter One: Here We Woe Again (İşte Yine Acı Çektik)" olarak açıklandı.

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    Jenna Ortega'nın Wednesday Addams karakterine hayat vereceği yeni sezonda, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Emma Myers, Joy Sunday, Hunter Doohan, Victor Dorobantu, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Fred Armisen ve Jamie McShane de geri dönecek. İlk sezonda Xavier Thorpe rolünde rol alan Percy Hynes-White yeni sezon kadrosunda yer almıyor.

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    Yeni sezondaki konuk oyuncular ise, Christopher Lloyd, Thandiwe Newton, Joanna Lumley Frances O'Connor ,Haley Joel Osment ,Heather Matarazzo ve Joonas Suotamo olarak açıklandı.


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    Wednesday dizisi wednesday Wednesday 2. sezon
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