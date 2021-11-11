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Herkes “Er Ryan'ı Kurtarmak” filmine hayran, Tom Hanks’ın favorileri ise bambaşka

11.11.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oscar ödüllü oyuncu Tom Hanks, sinema dünyasına kazandırdığı dizi ve filmlerle adından söz ettiremeye devam ediyor. 65 yaşındaki usta oyuncu kariyeri boyunca onlarca projede yer almasına rağmen en sevdiği üç filmini açıkladı. Hayranlarının aksine Tom Hanks listesine izlenme rekorları kıran yapımları almamayı seçti.

Herkes “Er Ryan'ı Kurtarmak” filmine hayran, Tom Hanks’ın favorileri ise bambaşka

İkonik rollerle seyircisinin karşına çıkan ve büyük bir hayran kitlesine kavuşan Tom Hanks, kariyerindeki favori üç filmini açıkladı. 1994 yapımı Forrest Gump ve 1998 yılında vizyona giren Er Ryan’ı Kurtarmak hayranlarının listelerinde üst sıralarda yer almayı başarırken Hanks’ın tercihleri bambaşka oldu.

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“KRİTERLERİM FARKLI”

tom hanks

Favori yapımlarını seçerken farklı dinamiklerim devreye girdiğinden söz eden Hanks, “Seçimlerimi filmlerin yarattığı etkilere göre yapmadım. Onları yaparken yaşadığım kişisel deneyimlerimi göz önüne aldım” dedi.

Hanks favori film listesinin başına 1992 yılında çekilen A League of Their Own (Kendi A Ligi) yapımını koydu. Hanks, film üzerinde çalışmanın, sadece çekim sırasında değil, aynı zamanda prodüksiyon öncesinde ve sırasında da tüm yaz boyunca beyzbol oynamasına izin verdiğini açıkladı. Hanks’ın ikinci favorisi ise çağı Güney Pasifik'e düştükten sonra ıssız bir adada mahsur kalan bir adamı anlatan Cast Away filmi oldu. Ünlü oyuncunun favorilerindeki üçüncü yapım ise Sleepless in Seattle (Sevginin Bağladıkları) oldu.

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