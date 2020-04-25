Netflix'teki en iyi aşk filmleri belli oldu! İşte o filmler...

1997 yılında DVD satış ve kiralaması yapmak üzere kurulan Netflix, günümüzde kendi ürettiği orijinal içeriklerin başarısıyla ve platforma eklediği diğer yapımlarla her geçen gün kullanıcı sayısını artırıyor. Farklı kategorilerde birçok filmi bünyesinde barındıran platformda oyuncuların sıra dışı performansı ve film ekibinin başarısı sayesinde IMDb'den yüksek puanlar alan aşk filmleri de buluyor. IMDB PUANLARINA GÖRE NETFLIX'TEKİ EN İYİ AŞK FİLMLERİ



l Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Sil Baştan) IMDb: 8,3/10 Konu: Filmde, üzücü bir ayrılık sonrası kız arkadaşının hafızasından kendisini sildirdiğini öğrenen adam, aynı prosedürü uygulayarak eski sevgilisini unutmaya karar veriyor. Başrol Oyuncu Kadrosu: Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst Yönetmen: Michel Gondry l Marriage Story IMDb: 8,0/10 Konu: Bir Netflix orijinal içeriği olan Marriage Story, yıkılmakta olan bir evliliği şefkatli ve dokunaklı bir şekilde ele alıyor. Başrol Oyuncu Kadrosu: Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern

Yönetmen: Noah Baumbach l The Age of Adaline (Ölümsüz Aşk) IMDb: 7,8/10 Konu: Türkçe'ye Ölümsüz Aşk ismiyle çevrilen film, yüz yıldan fazla yaşamış olmasına rağmen 29 yaşında gösteren güzel bir kadının kendini aşkın kollarına bırakmasıyla ortaya çıkan sırlarını anlatıyor. Başrol Oyuncu Kadrosu: Blake Lively, Michiel Huisman, Harrison Ford Yönetmen: Lee Toland Krieger l The Notebook IMDb: 7,8/10 Konu: Çok satan bir romandan uyarlanan bu filmde, birbirlerine büyük bir aşkla bağlı olan bir çiftin, sınıf farklılıkları yüzünden yollarının ayrılması anlatılıyor. Başrol Oyuncu Kadrosu: Ryan Gosling, Rachel McAdams, James Garner Yönetmen: Nick Cassavetes l Scott Pilgrim vs The World (Scott Pilgrim Dünyaya Karşı) IMDb: 7,5 Konu: Hikaye, Scott Pilgrim'in güzel bir kıza aşık olmasıyla başlıyor. Ama kızla sevgili olabilmek için Scott'ın önce kızın yedi eski sevgilisini yenmesi gerekiyor. Başrol Oyuncu Kadrosu: Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin Yönetmen: Edgar Wright l Crazy, Stupid, Love (Çılgın Aptal Aşk)