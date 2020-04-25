Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Netflix'teki en iyi aşk filmleri belli oldu! İşte o filmler...

Netflix'teki en iyi aşk filmleri belli oldu! İşte o filmler...

mustafa.saygin mustafa.saygin
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Son dönemlerin en popüler film ve dizi platformu olan Netflix'te romantik filmlerden komediye, fantastik dizilerden maceraya, belgeselden animeye birçok farklı türden başarılı yapımlar yer alıyor. Peki Netflix'te hangi romantik filmler bulunuyor? İşte Netflix'te yer alan en iyi aşk filmleri...

Netflix'teki en iyi aşk filmleri belli oldu! İşte o filmler...

1997 yılında DVD satış ve kiralaması yapmak üzere kurulan Netflix, günümüzde kendi ürettiği orijinal içeriklerin başarısıyla ve platforma eklediği diğer yapımlarla her geçen gün kullanıcı sayısını artırıyor. Farklı kategorilerde birçok filmi bünyesinde barındıran platformda oyuncuların sıra dışı performansı ve film ekibinin başarısı sayesinde IMDb'den yüksek puanlar alan aşk filmleri de buluyor.

IMDB PUANLARINA GÖRE NETFLIX'TEKİ EN İYİ AŞK FİLMLERİ

l Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Sil Baştan)

Görsel 1

IMDb: 8,3/10

Konu: Filmde, üzücü bir ayrılık sonrası kız arkadaşının hafızasından kendisini sildirdiğini öğrenen adam, aynı prosedürü uygulayarak eski sevgilisini unutmaya karar veriyor.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst

Yönetmen: Michel Gondry

l Marriage Story

Görsel 2

IMDb: 8,0/10

Konu: Bir Netflix orijinal içeriği olan Marriage Story, yıkılmakta olan bir evliliği şefkatli ve dokunaklı bir şekilde ele alıyor.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern

Yönetmen: Noah Baumbach

l The Age of Adaline (Ölümsüz Aşk)

Görsel 3

IMDb: 7,8/10

Konu: Türkçe'ye Ölümsüz Aşk ismiyle çevrilen film, yüz yıldan fazla yaşamış olmasına rağmen 29 yaşında gösteren güzel bir kadının kendini aşkın kollarına bırakmasıyla ortaya çıkan sırlarını anlatıyor.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Blake Lively, Michiel Huisman, Harrison Ford

Yönetmen: Lee Toland Krieger

l The Notebook

Görsel 4

IMDb: 7,8/10

Konu: Çok satan bir romandan uyarlanan bu filmde, birbirlerine büyük bir aşkla bağlı olan bir çiftin, sınıf farklılıkları yüzünden yollarının ayrılması anlatılıyor.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Ryan Gosling, Rachel McAdams, James Garner

Yönetmen: Nick Cassavetes

l Scott Pilgrim vs The World (Scott Pilgrim Dünyaya Karşı)

Görsel 5

IMDb: 7,5

Konu: Hikaye, Scott Pilgrim'in güzel bir kıza aşık olmasıyla başlıyor. Ama kızla sevgili olabilmek için Scott'ın önce kızın yedi eski sevgilisini yenmesi gerekiyor.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin

Yönetmen: Edgar Wright

l Crazy, Stupid, Love (Çılgın Aptal Aşk)

Görsel 6

IMDb: 7,4/10

Konu: Film, Cal'ın karısının boşanmak istediğini öğrenmesiyle başlıyor. Bunun üzerine Cal, yakışıklı ve bekar arkadaşının eşliğinde hayatın inceliklerini yeniden öğreniyor.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore, Emma Stone

Yönetmen: Glenn Ficarra, John Requa

l Up in the Air (Aklı Havada)

Görsel 7

IMDb: 7,4/10

Konu: Ryan Bingham, ülkenin farklı yerlerine uçarak çalışanları şirketleri adına işten çıkartan bir görevi üstleniyor. Ancak çok sevdiği işini Natalie'ye kaptırmak üzere oluşu ve bu dişli rakibine duymaya başladığı ilgi ortalığı karıştırıyor.

Başrol Oyuncu Kadrosu: George Clooney, Vera Farmiga, Anna Kendrick

Yönetmen: Jason Reitman

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
'O el sıkışmak istedi, ben ise sarıldım''O el sıkışmak istedi, ben ise sarıldım'
En şahane 1 Nisan şakaları: Kahkaha tufanına hazır mısınız?En şahane 1 Nisan şakaları: Kahkaha tufanına hazır mısınız?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
film, Netflix, aşk filmleri,

En Çok Okunan Trend Haberler

Setten eşya çaldığını canlı yayında itiraf etti

Setten eşya çaldığını canlı yayında itiraf etti

Büyük itiraf: 'Angelina'dan çok etkilendim ama Brad’e aşık oldu'

Büyük itiraf: 'Angelina'dan çok etkilendim ama Brad’e aşık oldu'

Çarpıcı iddia yeniden gündemde! Güneş ışığı virüsü öldürüyor mu?

Çarpıcı iddia yeniden gündemde! Güneş ışığı virüsü öldürüyor mu?

100 bin dolar ödüllü yarışmanın seks yapmaması gereken yarışmacıları!

100 bin dolar ödüllü yarışmanın seks yapmaması gereken yarışmacıları!

İlginizi Çekebilir

Büyük ödül 100 bin dolar! Hedef seks yapmamak!

Büyük ödül 100 bin dolar! Hedef seks yapmamak!

Gişe şampiyonu filmden uluslararası başarı

Gişe şampiyonu filmden uluslararası başarı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Kötü kızlar iş başında!

Kötü kızlar iş başında!

Gelinim Mutfakta'da duygusal veda! Fenomen isimler veda etti

Gelinim Mutfakta'da duygusal veda! Fenomen isimler veda etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Chris Hemsworth, Brad Pitt ile tanışma anını anlattı: O el sıkışmak istedi, ben ise sarıldım

'O el sıkışmak istedi, ben ise sarıldım'

Thor yıldızı Chris Hemsworth, setten eşya çaldığını itiraf etti

Setten eşya çaldığını canlı yayında itiraf etti

Val Kilmer: 'Angelina'ya jet alacaktım'

Büyük itiraf: 'Angelina'dan çok etkilendim ama Brad’e aşık oldu'

Geleceğe Dönüş'ün senaristi Bob Gale merak edilen konuya açıklık getirdi

Yıllardır süren tartışmalara noktayı koydu!

Netflix’in yeni programı 'Too Hot To Handle' kadrosu hakkında bilmeniz gerekenler

100 bin dolar ödüllü yarışmanın seks yapmaması gereken yarışmacıları!

Netflix’in gizli kodları: İstediğiniz içeriğe ulaşmanın en kısa yolları

Netflix’in gizli kodları açığa çıktı! İşte tüm liste

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.