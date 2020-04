Netflix'teki en iyi aşk filmleri belli oldu! İşte o filmler...

IMDB PUANLARINA GÖRE NETFLIX'TEKİ EN İYİ AŞK FİLMLERİ l Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Sil Baştan)

1997 yılında DVD satış ve kiralaması yapmak üzere kurulan Netflix, günümüzde kendi ürettiği orijinal içeriklerin başarısıyla ve platforma eklediği diğer yapımlarla her geçen gün kullanıcı sayısını artırıyor. Farklı kategorilerde birçok filmi bünyesinde barındıran platformda oyuncuların sıra dışı performansı ve film ekibinin başarısı sayesinde IMDb'den yüksek puanlar alan aşk filmleri de buluyor.

l Scott Pilgrim vs The World (Scott Pilgrim Dünyaya Karşı)

l The Notebook

l The Age of Adaline (Ölümsüz Aşk)

IMDb: 7,4/10

Konu: Film, Cal'ın karısının boşanmak istediğini öğrenmesiyle başlıyor. Bunun üzerine Cal, yakışıklı ve bekar arkadaşının eşliğinde hayatın inceliklerini yeniden öğreniyor.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore, Emma Stone

Yönetmen: Glenn Ficarra, John Requa

l Up in the Air (Aklı Havada)

IMDb: 7,4/10

Konu: Ryan Bingham, ülkenin farklı yerlerine uçarak çalışanları şirketleri adına işten çıkartan bir görevi üstleniyor. Ancak çok sevdiği işini Natalie'ye kaptırmak üzere oluşu ve bu dişli rakibine duymaya başladığı ilgi ortalığı karıştırıyor.

Başrol Oyuncu Kadrosu: George Clooney, Vera Farmiga, Anna Kendrick

Yönetmen: Jason Reitman