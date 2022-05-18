Netflix'ten dikkat çeken hamle! Abone sayısında tarihi bir düşüş yaşamıştı

Netflix, en son mali raporunda on yıldan uzun bir süredir ilk kez abone kaybettiğini bildirmişti. Platformun abone düşüşünü önlemek ve gelirinde kayıp yaşamayı engellemek amacıyla şifre paylaşımı konusunda adım atacağı, uygun fiyatlı reklamlı bir seçenek eklemeyi planladığı ve canlı yayın seçeneği eklemeyi düşündüğü gibi birçok iddia ortaya atılmıştı. Şimdi ise Netflix'in bazı çalışanlarıyla yollarını ayırdığı bildirildi.

TARİHİ DÜŞÜŞ YAŞAMIŞTI! NETFLİX'TEN YENİ HAMLE

Deadline'ın bildirdiğine göre Netflix, çoğu ABD merkezli 150 personelini işten çıkardı. Platformun bu hamlesi, abone sayısında yaşanan tarihi düşüşün ardından maliyetleri azaltma çabası olarak görüldü.

AÇIKLAMA GELDİ: "İŞTEN ÇIKARMALAR BUNA BAĞLI"

Bir şirket sözcüsü ise işten çıkarmaların doğrudan Netflix'in gelir artışındaki yavaşlamaya bağlı olduğunu söyledi. Analistler, Netflix'in önümüzdeki çeyrekte 2 milyon abone daha kaybetmeyi beklediğini belirtiyor.

