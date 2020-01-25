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Nevşehir'de, Elazığ'daki depremzedeler için kampanya başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 13:56 | Son Güncelleme

Nevşehir'de, Elazığ'daki depremzedeler için kampanya başlatıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı öncülüğünde, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanya çerçevesinde, iş insanları ve vatandaşlardan gelen yardım malzemeleri, belediye binası önüne yerleştirilen konteynerlere yükleniyor.

Başkan Arı, AA muhabirine, sabah başlatılan kampanya kapsamında 8 yardım tırının hazırlandığını, temel ihtiyaç malzemelerini yükleyecekleri araçların akşam deprem bölgesine hareket edeceğini söyledi.

Devletin depremzedeler için tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Arı, şunları kaydetti:

"Ülkemizin imkanları yeterli. Hükümetimiz her türlü desteği ulaştırıyor ancak bu özel şehrin insanları 'Biz neden kardeşlerimizin yanında olduğumuzu en yüksek tonla ifade etmiyoruz.' talebinde bulundu. Bizler de yardım kararı aldık. Türkiye'de en hayırsever ve birlik beraberliği en iyi şekilde yansıtan illerden birinin Nevşehir olduğunu gösterdik. Acil ihtiyaç ve tüketim malzemeleri ile battaniye ve ısıtıcılar geliyor."

Arı, yardım malzemelerinin Elazığ Belediyesi yetkililerine teslim edileceğini belirtti.

Başkan Arı, gelen yardım malzemelerinin tırlara yerleştirilmesine de yardım etti.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Nevşehir yardım malzemeleri

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