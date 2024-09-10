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Nevşin Mengü Sevda Demirel'in 'şeriat' arzusuna yanıt verdi: Gitsin Yemen'de kapanıp yaşasın bakalım...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.09.2024 15:23
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Sevda Demirel'in Narin'in kahreden haberi sonrası yaptığı şeriat açıklaması tepki çekti. Nevşin Mengü de yaptığı yayında Sevda Demirel gibi isimlere tepki göstererek "Gitsin Yemen'de kapanıp yaşasın bakalım..." dedi.

Nevşin Mengü Sevda Demirel'in 'şeriat' arzusuna yanıt verdi: Gitsin Yemen'de kapanıp yaşasın bakalım...

Küçük Narin'den gelen kahreden haber sonrası sosyal medyada yapılan bazı yorumlar gündeme geliyor.

Son olarak şarkıcı ve manken olan Sevda Demirel, "Eğer şeriat kanunları yürürlüğe girecekse ben sonsuz kapanmaya hazırım yeter ki bunları assınlar! Tabii ki çözüm! Çok ciddi bir caydırıcılık" dedi.

"Ben şeriat, kapanmak vs. sonsuz kabul ediyorum. Yeter ki assınlar, vinçle sallansınlar. Olmaz! Ne hayvanlara ne çocuklara ne bebeklere! Yani bunlar gerçekten insan değil bunlar. İblisin çalışanları bunlar, normal insan bunu yapmaz" diyen Sevda Demirel'e bir tepki de Nevşin Mengü'den geldi.

Nevşin Mengü Sevda Demirel ve benzeri yorum yapanlar için "Demet Akalın mesela; idam gelmeli... Sevda Demirel var bir de şeriat isteyen; kapanmak istiyorsa şeriat gelmesine gerek yok. İkisinin de bilmemesi normal; Erasmus gibi programlar var ya, bu tip ülkelerde de yapacaksın. Harbici şeriat olan, öyle heyetle gitmeyeceksin orada yaşayacaksın birkaç ay. Gitsin Yemen'de Sevda Hanım kapanıp yaşasın bakalım... Şeriatta şöyle oluyor ben İran'da da yaşadım ve tanık oldum; şeriat olunca şöyle olur o köyde muhalif kim var cinayet onun üzerine atılır o idam edilir. Başka uygulaması yok" diyerek tepki gösterdi.

"Ben sonsuz kapanmaya hazırım" deyip şeriat istedi! Tepki çeken sözler "Ben sonsuz kapanmaya hazırım" deyip şeriat istedi! Tepki çeken sözler

İRAN GÖZLEMLERİNİ ANLATTI

Nevşin Mengü İran'daki gözlemlerini yayınında anlatarak "Orada çocuğu öldüren değil öldürmeyen muhalifler öldürülür" dedi.

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Mengü ayrıca "Madem bunu diyeceksin bir bak yani araştır, bir bak oku. Az düşünerek yaşamak daha kolay olduğu için..." ifadelerini kullandı.

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