New York Belediye Başkanı'ndan toplu mezar açıklaması

Koronavirüs pandemesinin merkez üssü haline gelen New York’ta Belediye Başkanı Bill de Blasio, cesetlerini talep edecek yakınları olmayan cesetlerin, Bronx ilçesinde bulunan Hart Adası'ndaki toplu mezarlara gömüldüğünü doğruladı. De Blasio, “Ne yazık ki herhangi bir aile yakını tarafından talep edilmeyen cesetler de dahil olmak üzere birçok insan hayatını kaybetti. Hart Adası’nda yaşanan budur” dedi.

Belediye başkanı ayrıca “Bunlar hiç kimsesi olmayan insanlar. Bir süre sonra sadece Covid-19 kurbanları değil tüm hastalıkların kurbanları buralara gömülüyorlar" ifadelerini kullandı.

De Blasio, New York Şehrinin, Hart Adası’na gömülenlere her türlü saygıyı gösterdiğini vurguladı, bir ailenin ya da bir arkadaşının merhumu istemeye gelmesi durumunda tabutun çıkarılacağını ve geri gönderileceğini ekledi.

"YÜZ BİNDEN AZ KİŞİ ÖLECEK"

ABD Başkanı Trump, “Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili ilk tahminlerin aksine virüs kaynaklı ölümlerin 100 binden daha az kişinin olacağı bir döneme doğru gidiyoruz” dedi.