Evlilik teklifi sırasında tektaşı mazgala düşürdü!

Mazgala düşen yüzük, çifte teslim edildi.

İngiliz Daniella Anthony ve John Drennan yaptıkları açıklamada, "Çok mutluyuz, bunun olduğuna inanamıyoruz" dedi.

Çiftin, birlikteliklerinin 10'uncu yıldönümünü kutlamak üzere New York'a geldikleri açıklandı.

BBC'ye konuşan Drennan, bu özel seyahat sırasında evlilik teklifi yapmak istediğini ve uzun süre bunu nasıl yapacağına kafa yorduğunu söyledi.

Polisin paylaştığı güvenlik kamerası kayıtlarına göre, bir erkek sevgilisine romantik bir evlilik teklifi ederken yüzüğü elinden düşürüyor.

Kamera kayıtlarında çiftin mazgalın arasına düşün yüzüğü bulmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı görülüyor.

Bu görüntüleri izleyen yetkililer ise mazgaların arasına düşen yüzüğü buldu ve temizledi. Daha sonra da New York Emniyet Müdürlüğü, Twitter hesabından yaptığı duyuruyla çifti aramaya başladı.

Kamera kayıtları Cuma geceyarısından hemen önce çekildi, polis tarafından ise kısa bir süre sonra yayımlandı.

Here’s a photo of the ring our officers recovered (and cleaned!) Call 1-800-577-TIPS or DM @NYPDTips if you know the happy couple so we can return it to them! pic.twitter.com/hzFXxuMVJW