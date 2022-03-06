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Nihan Ünsal Burak Sergen'e zina davası açtı! Bomba iddialar

06.03.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burak Sergen entübe edilip yoğun bakımda bir ay geçirdikten sonra hayata döndü. Sergen kısa bir süre sonra kendisinden 28 yaş küçük olan eşi Nihan Ünsal tarafından aldatıldığını öğrenerek zina nedeniyle boşanma davası açtı. Ünsal eski eşine karşı dava açıp olay iddialarda bulundu.

Nihan Ünsal Burak Sergen'e zina davası açtı! Bomba iddialar

Koronavirüs olup bir ay yoğun bakımda kalan Burak Sergen kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile evlendikten kısa süre sonra aldatıldığını öğrendi. Burak Sergen zina nedeniyle Ünsal'a dava açtı.

ZİNA DAVASI

Nihan Ünsal da Burak Sergen’e zina nedeniyle karşı boşanma davası açtı. Sabah'ın haberine göre; Ünsal dilekçesinde, Sergen'in başka bir kadınla çocuğunu tanıştıracak kadar ciddi bir ilişki yaşadığını ve bunu da kabul ettiğini ileri sürdü.

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"BORÇ BATAĞINA SÜRÜKLEDİ"

Ayrıca Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun evlilik sürecinde kendisini borç batağına sürüklediğini belirtti.

Ünsal, "Beni kendisinden uzaklaştırıp hata yapmaya itti" iddiasında da bulundu.


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Burak Sergen
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