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  4. Nihat Hatipoğlu ailesiyle umreye gitti! Fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi

Nihat Hatipoğlu ailesiyle umreye gitti! Fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi

28.12.2023 09:49 | Son Güncelleme:
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Televizyonlarda özellikle Ramazan'da yaptığı programlarla tanınan Nihat Hatipoğlu, umreye gitti. Ailesiyle umreden paylaşım yapan ünlü isim sosyal medyada da gündem oldu.

Ramazan'da yaptığı programlarla tanınan Nihat Hatipoğlu, umreye gitti. Hatipoğlu ailesi ve grubuyla birlikte umre yolcuğunu çıkarken kendi sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Nihat Hatipoğlu paylaşımlarıyla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kâbe'de sevenlerine seslenen Hatipoğlu, "Rabbim, dua ederek bizi izleyen kardeşlerimizin hepsinin ibadetlerini kabul eyle, isteklerini kabul eyle..." dedi.

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Nihat Hoca görünümü için ise "Bu şekilde oturmak hoşuma gitmemekle beraber size ulaşabilmek için mecburen böyle kalmak zorunda kaldım" dedi.

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Nihat Hatipoğlu umreye ailesiyle katıldığını söyleyerek pozları da paylaştı.

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