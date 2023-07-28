Nijer'deki darbede Cumhurbaşkanı Bazoum'u alıkoymuşlardı! BM Genel Sekreteri Cumhurbaşkanı hakkında açıklama yaptı: "Durum çok ciddi..."

BM'nin New Yortk'taki genel merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Genel Sekreter Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum hakkında açıklamalarda bulundu.

Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum’a ilişkin kendisine yöneltilen soruya Guterres, "Dün Başkan Bazoum ile konuştum. Tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum ama gözaltına alındı. Bana iyi olduğunu söyledi ama durumun çok ciddi olduğunu söyledi. Bu nedenle bugün sadece onun derhal serbest bırakılması için değil, demokratik kurumların yeniden kurulması için de çok güçlü çağrılarda bulundum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Afrika’nın batısında yer alan Nijer’de ordu, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada yönetime el koyduğunu duyurmuş ve Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum’un alıkonduğunu belirtmişti.

Nijer Dışişleri Bakanı Massoudou, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Nijer'de darbe girişimi devam etmektedir. Subayların bu eylemi, başka yerlerde olduğu gibi, zor kazanılmış özgürlüklerimizi, demokrasimizi ve kaydedilen ilerlemeyi sorgulamayı amaçlamaktadır. Felaket hedefleri olan bu macera başarısız olacaktır çünkü Nijer'in her yerinde demokratik güçlerin ve ilerlemenin haykırışına karşı gelecektir. Tüm demokratlara, tüm yurtseverlere, ülkemiz için tehlikeleri barındıran bu macerayı bozguna uğratmaları çağrısında bulunuyorum. Çok yaşa demokrasi, çok yaşa Nijer” ifadelerini kullanmıştı.

Bazoum sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Zor kazanılan kazanımlar korunacaktır. Demokrasiyi ve özgürlüğü seven tüm Nijeryalılar bunu görecektir” demişti.



