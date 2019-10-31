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Nijer'de Boko Haram askeri kampa saldırdı: 12 ölü, 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 03:46 | Son Güncelleme

Diffa bölgesinin kuzeyindeki Blabrine askeri kampına Boko Haram mensuplarınca düzenlenen saldırıda 12 asker öldü, 8 asker yaralandı

Nijer'in güneyinde Boko Haram terör örgütü mensuplarının askeri kampa düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 12 askerin yaşamını yitirdiği 8 askerin yaralandığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Diffa bölgesinin kuzeyinde yer alan Blabrine askeri kampına Boko Haram mensupları saldırı düzenledi.

Saldırıda 12 asker hayatını kaybederken 8 asker de yaralandı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) ekim ayında paylaştığı verilere göre, Diffa, Boko Haram tehlikesi nedeniyle Nijerya'dan gelen 150 bin mülteciye ve ülkenin değişik bölgelerinden gelen 110 bin göçmene ev sahipliği yapıyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) raporuna göre ise aynı bölgede, Boko Haram saldırılarında son 5 ayda 140'tan fazla sivil yaşamını yitirdi.

Ülkenin Nijerya ile sınırında yer alan Diffa bölgesi, 2015'ten bu yana sıklıkla Boko Haram'ın saldırılarına maruz kalıyor. Saldırıların son yıllarda artması üzerine, mart ayı ortalarında, Diffa'daki olağanüstü hal 3 aylığına uzatılmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

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