Bakan Uraloğlu açıkladı: X hala Türkiye'ye temsilci atamadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlenen resepsiyona katıldı. 'Kalkınma Yolu Projesi' hakkında konuşan Uraloğlu, "Kalkınma yolu projesini biz şu ana kadar iki götürüyorduk Irak ve Türkiye olarak. Son birkaç günlük gayretimizle dörtlü mutabakat imzaladık.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı da işin içerisine kattık. Çünkü hem bu işin finansmanında hem yük temininde hem de işletilmesi konusunda katkısı olacaktır. Bu çok ciddi bir aşama ve iki aylık bir zaman diliminde de dörtlü bakanlar zirvesi yapacağız. Ama bizim zaten haftalık gerek Irak'la gerekse Türkiye'de genel müdür seviyesinde sürekli görüşüyoruz. Projede Türkiye'nin güneyi Irak'ın kuzeyindeki projeyle ilgili tamamlanmamış bir kesim var. Orası tamamlandığında finansman modeline kadar konuştuk. Bu sene orada başlamayla ilgili bir vaziyet alalım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kalkınma yoluyla ilgili ofislerin yakın zamanda açılacağını vurgulayan Uraloğlu, TCDD bünyesinde bir firma kurulabileceğini de söyledi.

Öte yandan, sosyal medya platformu 'X' Türkiye'de temsilcilik açması yönünde uyarılmış ve temsilcilik açılana kadar platforma Türkiye'de reklam yasağı verilmişti. Bu konudaki gelişmenin ve ek yaptırım olarak bant daraltma cezasının verilip verilmeyeceği konusunda bir soru sorulması üzerine konuşan Uraloğlu, "Hala 'X' Türkiye’ye temsilci atamadı. Bununla ilgili bir kanuni düzenleme de gerekecek. Görüşmelerimiz hala devem ediyor. Yürürlükte olan bir reklam yasağı var. Devamında bu dediğiniz de (bant daraltma) gündemimizde" dedi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





