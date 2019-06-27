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Nijer'de Boko Haram saldırıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 14:05 | Son Güncelleme

Nijer'de Boko Haram saldırıları

Nijer'in Diffa bölgesinde, son 5 ayda gerçekleşen Boko Haram saldırılarında 140'tan fazla sivil hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) raporuna göre, ülkenin güneydoğusundaki Diffa bölgesinde, Boko Haram saldırılarında son 5 ayda 140'tan fazla sivil yaşamını yitirdi.

Son olarak 18-19 Haziran'da gerçekleşen saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin Nijerya ile sınırında yer alan Diffa bölgesi, 2015'ten bu yana sıklıkla Boko Haram'ın saldırılarına maruz kalıyor. Saldırıların son yıllarda artması üzerine, Mart ayı ortalarında, Diffa'daki olağanüstü hal 3 aylığına uzatılmıştı.

Yaklaşık 300 bin yerinden edilen göçmene ev sahipliği yapan Diffa'da, mart ayındaki saldırılarda 88 kişi ölmüştü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

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Anahtar Kelimeler:
boko haram nijer OCHA

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