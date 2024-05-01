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  4. SON DAKİKA | 12 ilde DEAŞ operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: 41 şüpheli yakalandı

SON DAKİKA | 12 ilde DEAŞ operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: 41 şüpheli yakalandı

01.05.2024 07:41
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Son dakika haberi: 12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-34” operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

SON DAKİKA | 12 ilde DEAŞ operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: 41 şüpheli yakalandı

Son dakika: 12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-34” operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek!

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Bolu, Eskişehir, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Nevşehir, Sakarya, Gaziantep, Şanlıurfa, Düzce ve Manisa’da olmak üzere 12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu;

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Bolu'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli yakalandı.
Eskişehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
İstanbul'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şüpheli yakalandı.
Kırıkkale’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli yakalandı.
Kilis’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli yakalandı.
Kocaeli'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı.

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Nevşehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.
Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
Gaziantep’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.
Düzce'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
Manisa’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.

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Operasyonlar sonucu:

Ruhsatsız tabancalara,
Çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu."

5Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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DEAŞ terör operasyonu son dakika
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