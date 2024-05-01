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  4. İzmir’de helikopter destekli operasyon! 13 şüpheli yakalandı

İzmir’de helikopter destekli operasyon! 13 şüpheli yakalandı

01.05.2024 07:33
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İzmir’de, polis ekiplerince belirlenen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen helikopter destekli operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Operasyonda; 11 tabanca, bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

İzmir’de helikopter destekli operasyon! 13 şüpheli yakalandı

Kınık Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında; 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik helikopter destekli operasyon gerçekleştirildi.

13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda 13 şüpheli yakalandı, firari 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmekte. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise; 11 tabanca, 1 otomatik tüfek, 20 gram esrar, 190 adet uyuşturucu hap, 17.86 gram metamfetamin ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

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Yakalanarak gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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İzmir
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