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  4. Son Dakika: Nijerya'da yine okul baskını: Yüzlerce kız öğrenci kaçırıldı!

Son Dakika: Nijerya'da yine okul baskını: Yüzlerce kız öğrenci kaçırıldı!

26.02.2021 11:36 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Nijerya'da yine okul baskını: Yüzlerce kız öğrenci kaçırıldı!

Son dakika haberine göre Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, silahlı kişilerin bir yatılı okula düzenlediği saldırıda yüzlerce kız öğrenci kaçırıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı kişilerin bir yatılı okula düzenlediği saldırıda, yüzlerce kız öğrenci kaçırıldı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler, sabah erken saatlerde eyaletin Jangebe bölgesindeki Devlet Kız Lisesine saldırdı.

Yüzlerce kız öğrencinin kaçırıldığı saldırıda, çok sayıda öğrenci ise kaçmayı başardı.

Olayla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Nijerya'da silahlı kişiler, 17 Şubat'ta da Niger eyaletindeki Kagara bölgesinde yatılı okula saldırı düzenleyerek 27 öğrenci ile 3'ü öğretmen 15 sivili kaçırmış ve 2 öğrenciyi öldürmüştü.

OTLAK KAVGASI

Zamfara eyaleti 5 yıldır, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde 2019 iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

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silahlı saldırı

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